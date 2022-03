Un homme d’une soixantaine d’années, qui participait au week-end de mobilisation des « anti-bassines » à la Rochénard (Deux-Sèvres), aurait succombé à un malaise dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès des autorités et des organisateurs.

Le sexagénaire, participant au « Printemps maraîchin », une mobilisation d’opposants à un vaste projet d’irrigation agricole dans le Marais poitevin, « est décédé des suites d’un malaise durant la nuit, les pompiers intervenus très rapidement sur place n’ont pas pu le réanimer », a indiqué dimanche la préfecture des Deux-Sèvres.

Il dormait dans un camion autour du site

Selon Julien Le Guet, le porte-parole du collectif Bassines Non Merci, organisateur de cette mobilisation mêlant manifestations, débats et fêtes de vendredi à dimanche, l’homme qui « dormait dans un camion autour du site, est revenu pour souffler un peu sans manifester son mal-être à personne, et est tombé d’une chaise autour d’un brasero », vers 4 h du matin dimanche. Des participants ont pratiqué les premiers secours, en vain, avant l’arrivée des pompiers.

La veille, une manifestation d’opposition aux projets de « méga-bassines », ces réserves d’eau géantes dédiées à l’irrigation agricole, avait réuni entre 5.000, selon la préfecture, et 7.000 personnes, selon organisateurs. Des heurts entre gendarmes et manifestants ont émaillé la mobilisation, sans faire de blessés.