Aussi terrible soit-elle, une guerre génère parfois son lot de belles histoires. C’est ce qui s’est passé ce vendredi dans les Ardennes belges où une mère ukrainienne et ses deux garçons de 11 et 15 ans se sont retrouvés après avoir été séparés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février. Pour arriver à ces retrouvailles, il a fallu un peu de chance et surtout un sacré coup de main du GSCF, une ONG nordiste partie cette semaine pour une troisième mission humanitaire en Ukraine.

« Jeudi matin, notre équipe de six secouristes, qui venait d’aller déposer du matériel en Ukraine à des sapeurs pompiers, s’arrête dans un camp de réfugiés situé à la frontière polonaise, Thierry Velu, président du Groupe de secours catastrophe français, raconte.. Là, ils demandent s’il y a des besoins précis pour la prochaine mission humanitaire prévue dans quinze jours. C’est à ce moment-là qu’une personne les interpelle et leur demande quand est prévu leur retour en France et s’ils ont prévu de passer par la Belgique ».

Le hasard vient de faire son œuvre. Basée dans le Nord, l’ONG a bien prévu de repasser par la Belgique pour rentrer en France. Et ça tombe bien car Sascha et Dedion, deux ados de 11 et 15 ans, qui venaient d’être déposés à la frontière par leur père obligé de rester en Ukraine pour combattre, cherchaient à rejoindre leur mère dans les Ardennes belges.

« C’est un moment magique qui n’arrive pas souvent »

« Le couple, qui vivait à Kiev, est séparé depuis plusieurs années. Quand le conflit a éclaté, c’est le père qui avait les enfants mais il n’a pas réussi à rejoindre son ex-épouse partie dans la précipitation avec sa petite fille, issue d’une autre union, pour rejoindre des amis en Belgique. Depuis, elle faisait tout pour récupérer ses deux garçons. Le père a donc fait les 16 heures de route jusqu’à la frontière pour déposer ses enfants dans un camp de réfugiés. Et c’est là qu’ils sont tombés par hasard sur l’équipe du GSCF », poursuit Thierry Velu.

Arrivés au bon endroit, au bon moment, les deux jeunes ukrainiens embarquent quasiment dans la foulée pour retrouver leur mère en Belgique, prévenue au téléphone. Après plusieurs heures de route, les retrouvailles ont lieu vendredi à 6 heures du matin dans les Ardennes belges, à proximité de Liège.

« Je vous laisse imaginer l’émotion d’une mère forcément inquiète depuis des semaines. Tout le monde était en pleurs à l’arrivée. C’est un moment magique qui n’arrive pas souvent. Et ça fait du bien dans ces moments difficiles », reconnaît le président de l’ONG Le GSCF, qui lance un appel aux dons pour pouvoir poursuivre ses missions, repartira apporter du matériel en Ukraine dans quinze jours. En espérant pouvoir encore donner du baume au cœur à une population traumatisée.