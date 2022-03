Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La Corée du Nord confirme avoir testé un « nouveau type » de missile balistique intercontinental

La confirmation et les photos sont là. Vendredi matin, l’agence d’Etat nord-coréenne KCNA a déclaré que le tir « d’un nouveau type » de missile balistique intercontinental (ICBM), baptisé Hwasong-17, avait été personnellement ordonné par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et qu’il avait parfaitement atteint sa cible en mer du Japon. Ce nouveau missile – le premier test d’ICBM par Pyongyang depuis 2017, a atteint une altitude de 6,2 km et a volé 1.090 km, précise KCNA. Tandis que l’ONU a condamné « avec force » ce tir, le Conseil de sécurité devrait se réunir ce vendredi.

Battue par la Macédoine du Nord, l'Italie ne verra pas le Qatar

Coup de tonnerre à Palerme. Un but de la Macédoine du Nord dans le temps additionnel a éliminé l'Italie (1-0) et déprogrammé la finale de barrage tant attendue contre le Portugal, qui lui a fait la loi contre la Turquie (3-1), jeudi. Crispés, portant trop le ballon à l’image du Parisien Marco Verratti, les hommes de Roberto Mancini n’ont jamais retrouvé le jeu fluide qui les a mis sur le toit de l’Europe l’été dernier. Domenico Berardi a beaucoup gâché, même un cadeau du gardien macédonien Stole Dimitrievski (30e), Giacomo Raspadori a frappé la barre (78e), et Aleksandar Trajkovski les a punis. L’Italie, quadruple championne du monde, championne d’Europe en titre, va manquer le Mondial pour la deuxième fois d’affilée, ce qui ne lui était jamais arrivée.

Joe Biden est en Pologne ce vendredi près de la frontière ukrainienne

Après sa venue à Bruxuelles où il a multiplié les sommets, le président américain Joe Biden se rend ce vendredi en Pologne, dans la ville de Rzeszow, à environ 80 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, seconde étape de son voyage en Europe. Le président ira à la rencontre de soldats américains positionnés dans cette région, faisant partie des plus de 100.000 militaires américains actuellement présents en Europe. Il ira ensuite à Varsovie, où il prononcera un discours « sur les efforts unis du monde libre pour soutenir le peuple ukrainien » et « tenir la Russie responsable de sa guerre brutale », selon la Maison Blanche.