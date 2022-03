Serait-ce le chant du cygne de Didier Raoult, qui doit quitter la tête de l'IHU de Marseille en septembre ? Un colloque intitulé « Covid-19, premier bilan des connaissances et controverses scientifiques » prévu les 30 et 31 mars prochains à l’IHU, et réunissant la fine fleur des chercheurs dénonçant le consensus scientifique, rencontre l’opposition des membres fondateurs de l’institut. Le controversé professeur marseillais ne donnera pas lecture de contribution lors de ce colloque, mais il en fera la présentation avec un discours inaugural.

Sur Twitter, Didier Raoult avait expliqué l’organisation de ce colloque « par souci de liberté d’expression, sans le censurer ni le cautionner ». Mais la teneur du programme, avec notamment deux présentations de chercheurs ayant défendu ardemment l’ivermectine comme traitement contre le coronavirus, a fait réagir.

Dans un communiqué de presse commun, l’Université d’Aix-Marseille, l’IRD, l’AP-HM, l’Inserm, l’Établissement français du sang et le Service de santé des armées, membres fondateurs de l’IHU, demandent à la direction de ce dernier de « renoncer à la tenue de cette rencontre au sein de l’établissement » et la « délocalisation de cette conférence ».

Contactée, la direction de l’IHU n’a souhaité « faire aucun commentaire » sur cette demande. Laurent Mucchielli, le coordinateur scientifique de ce colloque financé par Réinfo Liberté, association de support du site RéinfoCovid et le syndicat Enseignement, recherche, libertés, dénonce des « pressions » et une « campagne de dénigrement jamais vue pour un colloque ».

« L’intitulé et la nature des participants et des associations partenaires ne laissent aucun doute sur les objectifs », ont poursuivi les signataires du communiqué qui précisent n’avoir « pas été concertés et n'[être] en rien associés à cette réunion ».