En grève depuis deux mois et après une multiplication des actions, les salariés de Thales Alenia space, à Cannes, ont encore durci leur mouvement ce jeudi. Depuis 5 heures du matin, plusieurs centaines d’entre eux sont réunies pour bloquer le site d’où sortent chaque année des satellites à plusieurs dizaines de millions d’euros. La direction précise que «les activités critiques sont maintenues».

Ils réclament des augmentations plus importantes, au vu des résultats du groupe Thales, en hausse de 5,3 % en 2021, soit un chiffre d’affaires de 16,2 milliards d’euros, selon des chiffres communiqués par l’intersyndicale. Thales Alenia space « privilégie la rémunération des actionnaires au détriment d’une politique salariale qui tienne compte de l’inflation galopante », dénoncent FO, le CFDT, le CGT et la CFE-CGC.

« Nous pouvons aller plus loin si nous ne sommes pas entendus »

Selon eux, la direction « compte appliquer de manière unilatérale une enveloppe maximale de 3,5 % d’augmentation » et ils demandent « la suppression de ce plafond » pour « faire face à la hausse de l’inflation ». Le blocage, voté par 80 % des salariés selon la CGT, est prévu jusqu’à vendredi soir 21 heures. « Et nous pouvons aller plus loin si nous ne sommes pas entendus rapidement », prévient Nadine Guillermin, responsable du syndicat.

Sollicitée par 20 Minutes ce jeudi, la direction de Thales Alenia space à Cannes assure avoir « proposé une politique salariale adaptée permettant de reconnaître le travail de chacun et de préparer l’avenir dans un contexte économique qui reste perturbé ».

Elle précise que « le groupe investit chaque année dans la formation, l’adaptation, le maintien et la sécurisation de l’emploi, en interne, mais aussi sur les territoires où il est implanté, pour continuer à développer un modèle social sécurisant et attractif ». « Thales maintient le dialogue social actif et reste très attentif à l’évolution de la situation économique et son impact sur ses salariés », indique-t-elle aussi.