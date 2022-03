Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Volodymyr Zelensky compte sur la rue pour faire plier Moscou. Le président ukrainien a ainsi appelé mercredi soir les citoyens du monde entier à manifester pour protester contre l’invasion de son pays par la Russie. « Allez-y avec des symboles ukrainiens pour défendre l’ Ukraine, pour défendre la liberté, pour défendre la vie ! », a-t-il lancé dans un message vidéo en anglais. La date de cet appel est en outre symbolique. Son discours enflammé a en effet eu lieu à la veille de la date marquant le premier mois de l’invasion russe, et dans celui-ci Zelensky a appelé le monde à « se lever contre la guerre à partir du 24 mars ».

Yvan Colonna est de nouveau en Corse. Sa dépouille est arrivée à Ajaccio mercredi soir accueillie par une haie d’honneur de centaines de personnes, avant les funérailles vendredi à 15 heures à Cargèse du militant indépendantiste condamné à la perpétuité pour l’assassinat du préfet Erignac en 1998. Au moins 1.500 personnes, selon les autorités, étaient massées le long de la route quittant l’aéroport pour lui rendre hommage. Dès mardi, la Collectivité de Corse a mis ses drapeaux en berne. Interrogé à ce sujet mercredi lors d’une interview à M6, Emmanuel Macron a dénoncé « une faute ». « C’est inapproprié », a-t-il ajouté, sans autre commentaire.

Un mois après le début de la guerre en Ukraine, c’est une visite en Europe particulièrement symbolique. Peu après 21 heures mercredi, Joe Biden est ainsi arrivé à bord d’Air Force One à Bruxelles. Un marathon diplomatique inédit attend le président américain et ses partenaires : en une seule journée, un sommet de l’ Otan, un sommet du G7 et un sommet de l’ Union européenne. En préférant un déplacement en personne, plutôt que les habituelles récentes visioconférences, Joe Biden a surtout pour objectif de peser de tout son poids pour cimenter la ligne dure des Occidentaux face à Moscou, alors que les options pour resserrer l’étau sont de moins en moins nombreuses.