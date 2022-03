Parfois, le destin ne se joue à rien. Une opportunité, un instant, un défi que l’on relève ou pas. Pour que celui d’Agathe Robert soit bouleversé, il n’aura fallu que 5 minutes et un coup de pouce de sa grande sœur. Le reste, cette étudiante lilloise en 3e année de pharma ne le doit qu’à elle-même, et à une bonne fée plutôt célèbre, Laeticia Hallyday.

Agathe vient de fêter ses 22 ans. Originaire de Saint-Josse, près du Touquet, dans le Pas-de-Calais, elle s’est expatriée à Lille en 2018 pour y entreprendre des études de pharmacie. A côté de ça, elle fait de la musique depuis 10 ans maintenant. Seule avec sa guitare, elle se produit dans les bars, notamment pendant ses vacances en famille au Cap d’Agde. Et ce qu’elle considère comme une passion, Agathe ne l’avait jamais envisagé autrement. Jusqu’à l’été dernier en tout cas : « Ma grande sœur m’a fait suivre le lien d’un concours lancé sur Instagram par Laeticia Hallyday et la maison de disques Warner. Il fallait envoyer une vidéo d’un cover de Johnny pour remporter une place pour chanter à Bercy », se souvient Agathe.

« On m’a dit que Laeticia avait eu un coup de cœur pour ma vidéo »

« Vas-y, tente, on sait jamais », lui avait lancé sa grande sœur. Et elle l’a pris au mot, un peu par défi. Sur un coin de table, face au port du Cap d’Agde, filmée au téléphone portable, Agathe s’est lancée dans l’interprétation de la chanson « 20 ans ». « Il y avait 5 titres au choix, c’était le seul que je connaissais pour l’avoir chanté quelques fois devant mes proches. On a fait ça en 5 minutes et j’ai envoyé la vidéo », raconte-t-elle. Agathe avait presque oublié ce concours lorsque son téléphone a sonné, quelques semaines plus tard. « On m’a dit que Laeticia avait eu un coup de cœur pour ma vidéo, que j’avais gagné le concours et que j’allais chanter à Bercy le mardi suivant en ouverture du concert hommage à Johnny Hallyday », s’étonne encore l’étudiante.

Mais Agathe n’était pas au bout de ses surprises. Au lieu de n’interpréter d’un morceau, la production lui a proposé d’en chanter cinq. En un week-end, elle a dû apprendre les paroles et les accords avant la seule et unique répétition, la veille du concert. Et le lendemain, elle a fait le job. « J’avais la scène pour moi pendant un quart d’heure devant un public de 10.000 personnes. C’était fou ! » Dans l’euphorie, Agathe avait même oublié que son lot comprenait l’enregistrement d’un single.

« J’attends de voir ce que l’avenir me réserve »

C’est comme ça qu’elle s’est retrouvée dans le studio de la Warner, en novembre dernier, en compagnie de musiciens professionnels, du directeur artistique de la maison de disques et de Laeticia Hallyday. « Le premier jour, les musiciens ont enregistré les instruments et le lendemain, on devait enregistrer ma voix sur un texte écrit par Isabelle Boulay », explique tranquillement Agathe. Trois prises en dix minutes ont suffi : « Ils m’ont dit que c’était très rare d’aller aussi vite et ils étaient super contents », ajoute-t-elle.

Alors, certes, la jeune femme vit un peu sur un nuage depuis, d’autant que son single, « Si tu savais », sort vendredi sur toutes les plateformes. Pour autant, elle garde quand même la tête froide. « C’est vrai que j’ai un peu de mal à me concentrer sur mes études en ce moment, mais je ne compte pas arrêter. J’attends de voir ce que l’avenir me réserve, sinon, j’aurais déjà tout gagné avec ce qui m’est arrivé », reconnaît-elle.