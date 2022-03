Elle ne veut surtout pas tirer la couverture à elle, assurant juste vouloir « apporter sa petite pierre à l’édifice ». Depuis le début de l’invasion russe, Séverine Dudot a les yeux rivés sur l’Ukraine. Car la Société kaolinière armoricaine (Soka) qu’elle dirige est directement impactée par le conflit, entré ce mercredi dans son 28e jour. Basée à Quessoy dans les Côtes-d’Armor, l’entreprise extrait et transforme du kaolin, une argile blanche utilisée pour fabriquer du carrelage, de la porcelaine ou de l’alimentation animale. Outre ses trois carrières bretonnes, la Soka exploite aussi deux sites en Ukraine avec une usine implantée à Koziatyn, à 200 km au sud-ouest de Kiev.

Dès les premières heures du conflit, des bombardements russes ont frappé un aéroport militaire situé à environ 70 km de là. La directrice générale a aussitôt pris la décision de stopper l’activité de son usine en Ukraine, où elle emploie 70 salariés, et de rapatrier ses cadres français. Elle aurait pu s’en arrêter là. Mais la sidération a vite laissé place à la mobilisation au sein de l’entreprise pour venir en aide aux collègues ukrainiens.

« Il faut que leur accueil s’inscrive dans la durée »

Rapidement, une chaîne de solidarité s’est mise en place avec l’envoi de denrées et de matériel médical en Ukraine et en Pologne. Un bus affrété par la Soka a aussi pris la direction de l’Ukraine pour évacuer les familles des employés de l’usine. « Les hommes sont mobilisés sur le front mais c’était une évidence pour nous qu’il fallait mettre à l’abri leurs proches », indique Séverine Dudot. Le 10 mars, une soixantaine de réfugiés, une trentaine de femmes et autant d’enfants, ont donc débarqué à Quessoy, laissant derrière eux un pays ravagé par la guerre.

Elles ont trouvé refuge dans des logements d’urgence mis à leur disposition dans la commune et dans des municipalités voisines. Les familles à l’abri, se pose désormais la question de leur intégration. « Même si elles gardent espoir de retourner très vite dans leur pays, elles savent très bien que le conflit ne va pas s’arrêter du jour au lendemain, souligne la cheffe d’entreprise. Il faut donc que leur accueil s’inscrive dans la durée ».

Un appel lancé aux chefs d’entreprise de la région

Cela passe d’abord par la scolarisation des enfants. Les élèves ukrainiens en primaire ont ainsi retrouvé le chemin de l’école depuis quelques jours et ce sera bientôt le cas pour les collégiens et les lycéens. Grâce au statut de protection temporaire mis en place dans l’Union européenne, les femmes ont également la possibilité de travailler. « C’est très important pour elles car elles souhaitent contribuer à la société française qui les accueille et être autonomes financièrement », assure Séverine Dudot.

Activant son réseau, la directrice générale de la Soka vient donc de lancer un appel aux entreprises des bassins de Saint-Brieuc et de Lamballe pour qu’elles ouvrent leurs portes à ces réfugiées ukrainiennes, qui travaillaient toutes dans leur pays dans des magasins, des industries ou dans le secteur agricole. « Il y a aussi une architecte, une enseignante ou une webdesigneuse », précise la dirigeante. Si la barrière de la langue peut constituer un obstacle, Séverine Dudot assure que ces jeunes femmes sont « rapidement employables sur des métiers simples avec une certaine répétabilité des gestes ».

​

La mobilité n’est pas non plus un frein car ces femmes ont le droit de conduire en France. « Il va juste falloir qu’on leur trouve un véhicule ou qu’on mette en place un système de covoiturage », souligne la dirigeante. Son appel semble en tout cas avoir été entendu par ses confrères puisque plusieurs réfugiées ukrainiennes débuteront dans quelques jours une période d’essai.