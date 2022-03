Il aura suffi d’une image diffusée sur le réseau social Twitter. Lundi soir, un cycliste adepte du vélotaf a publié une photo de la nouvelle piste cyclable de l’avenue de la Marne, à Lorient (Morbihan).

En travaux depuis plusieurs mois, l’axe qui relie le centre-ville de Lorient à son port et à sa « Base » (zone économique tournée vers la mer) offre depuis peu un espace partagé pour les vélos et les piétons matérialisé par une différence de revêtement et de couleur. Ce qui interpelle, c’est le tracé de cette piste cyclable, qui oblige ses usagers à un zigzag permanent. Sur les réseaux, les internautes ont été nombreux à en rire. Mais beaucoup sont aussi très critiques sur l’aménagement.

Je... Je... Je n'ai pas les mots... L'aménagement cyclable est tout neuf🤦

Sérieusement @VilledeLorient @FabriceLoher c'était pas possible de faire une ligne droite ? Vous croyez que ça nous fait marrer de zig-zaguer ? pic.twitter.com/WlLKLG6Yyw — Lorient 🚲 (@LorientVelo) March 21, 2022

Partage du trottoir plutôt que piste bidirectionnelle

« Je l’ai emprunté, c’est raisonnablement pas possible de le suivre, et il suffit de voir les traces de pneu des vélos pour se rendre compte que les cyclistes tirent tout droit », assure le cycliste à l’origine de la photo.

Contacté par 20 Minutes, ce Lorientais se montre très critique sur le nouvel aménagement. « Le fait que nulle part en France on voit ce genre d’aménagement est aussi un petit indice sur le fait qu’il est fondamentalement mauvais. L’avenue de la Marne est un axe structurant. Nous aurions pu au moins nous attendre à une belle piste bidirectionnelle ». La municipalité a préféré opter pour un partage du trottoir.

Le maire tente de se défendre

Critiqué de toutes parts, le maire UDI Fabrice Loher a bien tenté de se défendre, expliquant sur Twitter que l’aménagement n’est « vraiment pas terminé » et dénonce « un procès d’intention sans fondement ». Interrogé par Ouest-France, le président de Lorient Agglomération assume cependant le tracé en zigzag évoquant la nécessité de faire ralentir les cyclistes sur ce trottoir partagé avec des piétons sur lequel deux écoles sont installées.

Difficile à avaler pour tous ceux qui suivent de près les recommandations d’aménagement éditées par le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Pour se défendre, le maire dénonce aussi « l’angle trompeur de la photo » diffusée sur les réseaux. Sauf que d’autres images publiées par nos confrères, notamment du Télégramme, attestent du même tracé en zigzag.

Grâce à ce slalom, l’avenue de la Marne aura réussi à devenir la piste cyclable la plus célèbre de France en quelques heures. Les élus du groupe écologiste Lorient en commun ont rappelé que la présentation de cet aménagement avait été « bien trop tardive ». Ils ne manquent pas l’occasion de critiquer la réalisation « sans aucun lien avec le projet présenté aux habitants en commission ». Le groupe politique demande « une vision d’ensemble sur la question des mobilités douces ».