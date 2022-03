Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France va pouvoir une nouvelle fois afficher son soutien à l’Ukraine ce mercredi. L’Assemblée nationale et le Sénat vont en effet se réunir exceptionnellement et simultanément à 15 heures, malgré la fin de la session parlementaire, pour écouter un message en direct de Volodymyr Zelensky. Pas moins de trois candidats à l’Elysée, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan, également députés, siégeront au Palais-Bourbon pendant les 15 minutes qu’est censée durer l’adresse vidéo du président ukrainien. Un quatrième député également candidat à l’Elysée, Fabien Roussel, est lui excusé en raison d’un deuil familial. Au Palais-Bourbon comme au Palais du Luxembourg, aucun débat ne sera organisé après le message de Zelensky. Un comité de liaison parlementaire aura par contre lieu dans la foulée à Matignon.

François Hollande était en campagne mardi soir à Limoges. L’ancien président de la République n’était bien sûr pas là pour défendre sa candidature, mais pour apporter un soutien « fidèle et loyal » à Anne Hidalgo. Toutefois, en s’affichant lors de ce meeting de la candidate socialiste au cœur d’un Limousin à la tradition rouge et rose très ancrée, celui qui « n’exclut pas », selon son entourage, de se présenter aux législatives en Corrèze, a surtout voulu montrer que la gauche devrait compter avec lui pour se « reconstruire ».

C’est une énorme surprise pour le monde du tennis. La N. 1 mondiale Ashleigh Barty a annoncé sa retraite à seulement 25 ans, mercredi dans un message vidéo. « Aujourd’hui est une journée difficile et remplie d’émotion pour moi parce que j’annonce ma retraite du tennis », a déclaré l’Australienne sur Instagram. « Je suis tellement heureuse, et je suis tellement prête et je sais juste maintenant dans mon cœur qu’en tant que personne, c’est la bonne décision », dit-elle, en larmes. Numéro un mondiale depuis 2019, elle a remporté trois titres du Grand Chelem en simple : Roland-Garros (2019), Wimbledon (2021) et l’Open d’Australie (2022).