Depuis quelques jours, le Finistère est le département français où le taux d’incidence du Covid-19 est le plus élevé, avec plus de 1.500 cas positifs pour 100.000 habitants. Une donnée pas si étonnante. Si la Bretagne compte la meilleure couverture vaccinale française, elle a aussi été moins touchée par le virus. Les habitants des quatre départements ont été moins exposés au Covid-19 depuis son arrivée sur notre territoire au printemps 2020. Ce début de « sixième vague » a généré un nombre important de cas contacts dans les établissements du département de la pointe bretonne. Au point que certains d’entre eux ont décidé de réintroduire le port du masque obligatoire pour les élèves et le personnel. D’après Le Télégramme, deux collèges-lycées et un lycée, tous situés à Brest, ont décidé du retour du masque.

Une initiative pour l’heure isolée mais qui va à l’encontre des décisions nationales d’abandonner le port du masque en intérieur depuis le 14 mars. Contacté, le rectorat de Rennes n’a visiblement pas goûté l’initiative brestoise. « Cette décision unilatérale et non réglementaire semble être le fait de quelques directeurs d’établissements brestois du réseau privé sous contrat. L’autorité académique a saisi le directeur diocésain du Finistère afin qu’il puisse intervenir auprès des chefs d’établissement de ce réseau pour un rappel des règles du protocole sanitaire applicable depuis le 14 mars dernier, selon les dernières dispositions gouvernementales en vigueur », précise l’académie à 20 Minutes.

D’après le chef d’un des établissements interrogé par Le Télégramme, plusieurs élèves et enseignants étaient touchés par le Covid-19, notamment au retour d’un voyage scolaire. Les lycéens et le personnel auraient d’eux-mêmes réclamé le retour du masque.

COVID/TAUX D'INCIDENCE

Au 21/03, national : 898 (encore en forte hausse !)

Martinique : 1.837

Finistère : 1.528

Moselle : 1.500

Côtes-d'Armor : 1.450

Ardennes : 1.439

Cantal : 1.386

Bas-Rhin : 1.373

Meurthe-et-Moselle : 1.363 pic.twitter.com/uskWZwkACw — ALERTES INFO (@ALERTES_INFO) March 21, 2022

Longtemps épargnée par l’épidémie, la Bretagne n’avait pas vu son taux d’incidence redescendre autant que d’autres territoires français après la vague Omicron. Tout simplement parce que la fameuse vague avait frappé la région plus tard et qu’elle avait donc mis plus de temps à se dissiper. Vendredi, 64 classes étaient fermées dans l’académie de Rennes. Un peu plus de 3.500 élèves étaient positifs sur les 7 derniers jours sur un total de plus de 600.000 élèves. Une part faible (0,59 %) mais qui augmentait légèrement avec près de 500 nouveaux cas en vingt-quatre heures.