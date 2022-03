« Allez go go go ! » A peine le brief terminé et le chrono lancé, l’immersion est totale. Bruits de sirène, brume artificielle, obscurité et lumière tamisée mettent directement dans l’ambiance l’équipe de quatre joueurs (à laquelle nous nous sommes greffés) alors qu’ils s’empressent de revêtir palmes et équipement de plongée au bord de la fosse. Pas de temps à perdre, il faut aller trouver au fond les indices qui permettront de géolocaliser et sauver des pirates les œufs de tortue !

« Le scénario est inspiré de nos plongées à Marsa Shagra, en Egypte, révèle Fabrice Otiz, 44 ans, concepteur de cet escape game innovant et directeur général du centre de plongée de l'Argonaute, à Ramonville, près de Toulouse​. L’idée m’est venue pendant le premier confinement. Faute de client et étant un fan d’escape game, j’ai proposé à mes collègues ce scénario pour passer le temps. Ils ont adoré et m’ont dit qu’il fallait absolument le faire découvrir au public lorsqu’il reviendrait ! »

L’idée est simple mais il fallait y penser. Le succès est tel que tous les créneaux sont pris jusqu’en juillet selon le moniteur de plongée. « Certains sont même venus de Belgique et d’Espagne », affirme-t-il.

Jeu de piste dans la pénombre

Une fois immergé, la pression du début de partie laisse rapidement place à celle des litres d’eau qui s’accumulent au-dessus des joueurs et au calme aquatique que seul le bruit des respirations dans le détendeur vient troubler. Si bien sûr les joueurs ne peuvent pas se parler, des tablettes avec crayon leur sont fournies pour notifier aux autres leurs impressions. Car sous l’eau, personne ne vous entend réfléchir.

Le briefing avant de plonger dans la fosse. - Dorian Naryjenkoff - 20 Minutes

Après un petit temps d’acclimatation dans la pénombre, chacun se sépare pour collecter les premiers indices qui reposent à cinq mètres de profondeur. La seconde partie du jeu, un peu différente, se déroule, accrochez-vous, à pas moins de 15 mètres ! Une fois le maximum d’indices collectés, tout le monde remonte pour tenter d’établir les fameuses coordonnées. Mission accomplie en 1h55 pour la petite équipe en plus des quatre pénalités (indications données par l’instructrice pour aider à la progression).

« C’est une sensation intéressante d’avoir un but sous l’eau et de ne pas simplement être là pour regarder, confie Emmanuel Ragon, 30 ans, qui est là pour son anniversaire. En soi, le principe était simple mais les inconvénients de la plongée compliquent tout : le fait de ne pas parler, les déplacements lents, la pénombre, etc. Sans ça, on aurait gagné en trente minutes. » Ce spécialiste en imagerie rayons X en sait quelque chose puisqu’il a déjà participé à plus d’une trentaine d’escape game.

Un principe simple, des conditions extrêmes

Malgré sa trame relativement conventionnelle, le jeu est loin d’être facile, comme l’affirme Fabrice, qui en a vu beaucoup s’y frotter. « Un jour des pompiers sont venus très sûrs d’eux car ils pensaient qu’il y aurait des épreuves physiques sous l’eau, se remémore-t-il amusé. Au final, ils ont mis plus de deux heures. Même les instructeurs du centre ont dépassé les deux heures. » Le record s’établit pour l’instant à 1h23.

Greg Djadoun, 31 ans, en est conscient, avec son équipe, il aurait pu mieux faire. « On a perdu beaucoup de temps à tourner en rond dans la première partie car il nous manquait un indice, regrette ce chef de projet dans le domaine spatial, qui compte pourtant près de 80 plongées à son actif. Mais au moins, on a fini en dessous des deux heures, les tortues sont sauvées ! », rigole-t-il.

Un second scénario, qui devrait impliquer du matériel plus sophistiqué, est déjà prêt et devrait voir le jour prochainement. Si vous aussi vous souhaitez mettre à l’épreuve votre intellect et votre sang-froid au fond de l’eau, comptez 90 euros pour une séance individuelle, 299 euros pour une séance en groupe de quatre. Le niveau 1 de plongée est requis.