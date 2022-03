Depuis le 18 décembre dernier, les trains Frecciarossa de Trenitalia relient Lyon à Milan en 4h30 de voyage à grande vitesse, en passant par Chambéry et Modane. Les prix d'appel très attractifs ont séduit une large clientèle. Dès le 5 avril, la fréquence augmentera pour proposer deux allers-retours quotidiens entre Paris, Lyon, Chambéry, Modane, Turin et Milan, et cinq allers-retours quotidiens entre Paris et Lyon.

Et vous, avez-vous profité de cette nouvelle offre ferroviaire pour voyager de Lyon à Milan ? Ou simplement pour relier Paris et Lyon ? Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance !