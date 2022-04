Claire Marin est professeure de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles et membre associé de l’ENS-Ulm. Philosophe, elle travaille notamment sur les épreuves de vie. Dans son dernier ouvrage, Etre à sa place*, elle s’interroge sur la possibilité de trouver sa place, dans sa famille, son couple, son travail. Un sujet auquel elle réfléchit depuis plusieurs années, notamment du fait de son parcours, elle qui a grandi au sein d’une famille de la classe moyenne nantaise, avant d’intégrer l’ENS et de se frotter aux mondes universitaires et intellectuels, avec, parfois, le sentiment de n’être pas tout à fait à sa place. Un travail philosophique qui pense le réel et réconciliera sans doute beaucoup de lecteurs avec la discipline.

Pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce sujet de la place qu’on occupe dans le monde ?

Il y a d’abord eu l’effet du confinement et de la pandémie qui ont pu nous amener à nous interroger sur les lieux concrets que l’on habite ou que l’on fréquente et sur nos déplacements, notamment ceux que nous subissons. Et chacun s’est posé la question de la place sociale qu’il occupe. Ce sujet m’intéresse depuis que j’ai une vingtaine d’années. L’œuvre d’Annie Ernaux m’a éclairée sur les parcours sociaux et la difficulté parfois à trouver sa place quand on découvre un milieu social différent. Et puis cette question se réactive notamment quand on est une femme et qu’on entre dans le milieu professionnel ou qu’on devient mère. Il y a différents moments dans l’existence où cette question devient sensible, douloureuse ou objet de tensions.

Vous êtes-vous posé la question pour vous-même ?

Je ne viens pas d’un milieu intellectuel. Il m’a fallu intégrer des codes et un langage que je ne maîtrisais pas à l’origine. J’ai pu mettre des mots sur ce sentiment de décalage grâce, encore une fois, à Annie Ernaux, qui, dans ses ouvrages, décrivait des sentiments et des émotions que j’avais confusément ressentis, sans réussir vraiment à les expliciter. La différence, c’est que pour moi, ce ne fut pas un déchirement. Je n’ai pas eu le sentiment d’une trahison ou d’une déloyauté aussi fortes que celles qu’on peut lire chez Annie Ernaux ou dans Connemara, le dernier ouvrage de Nicolas Mathieu.

Votre précédent ouvrage évoquait la question de la rupture et le désordre que ce genre d’événements provoque dans une vie. Est-ce qu’une rupture peut paradoxalement aider à trouver une place ?

Il y a sans doute une forme de continuité entre ces deux ouvrages. Parce que dans l’expérience de la rupture, il est question de la place, soit celle qu’on perd, soit celle qu’on espère trouver en partant. Mais cette question s’est posée pour moi bien avant celle des ruptures de vie. Elle est sensible depuis plus longtemps.

Pourquoi ne l’aviez-vous pas explorée avant ?

Je voulais être au clair avec cette question avant de l’aborder afin d’éviter ce qu’il pouvait y avoir de trop subjectif dans cette réflexion. Je ne voulais pas être aveuglée par mon vécu.

En vous lisant, on comprend qu’être à sa place, ce n’est surtout pas être assigné à une place, c’est pouvoir être en mouvement, est-ce que ce n’est pas juste être aligné ?

En effet, on peut s’accorder sur cette notion d’alignement. Dans l’ouvrage, j’évoque le témoignage d’une personne qui a transitionné, c’est-à-dire qui est passée d’un corps de femme à un corps d’homme et qui emploie exactement ce terme-là, d’alignement. Il réussit enfin à être à sa place dans son corps. C’est comme s’il coïncidait finalement avec la personne qu’il avait toujours été intérieurement.

Cette recherche de place peut-elle passer par le corps ?

Le fait de ne pas être à sa place, ce n’est pas seulement une représentation abstraite, c’est d’abord un malaise, une sensation physique. J’arrive devant un lieu et je n’ose pas rentrer. Ça peut être un magasin de luxe, un grand restaurant, un musée, un théâtre. Pourquoi ces lieux me paraissent interdits ? Pourquoi je n’ose pas rentrer ? Quelle est cette barrière invisible qui fait que ce lieu me paraît infranchissable ? C’est bien un malaise, le sentiment que j’y serais « déplacé » qui me fait faire demi-tour, qui me fait trembler ou rougir. Trouver sa place, c’est aussi s’habituer physiquement, s’acclimater, ajuster son corps à d’autres lieux, d’autres manières d’être.

Ce désir de trouver sa place, cela correspond-il à un désir de cohérence ?

On peut effectivement parler de cohérence, d’adéquation à soi. Ça peut être aussi formulé en termes d’affirmation, parce qu’évidemment, ça va de pair avec les thématiques de reconnaissance et de légitimité. Il ne s’agit pas seulement de se sentir à sa place, mais aussi de se sentir reconnu dans cette place. Ça compte que l’on reconnaisse que je m’occupe bien de mes enfants ou que je fais correctement mon travail. La question de la place s’articule avec cette thématique du regard de l’autre et du jugement qu’il pose sur ma légitimité dans tel ou tel espace, symbolique ou professionnel.

Cette thématique de la place semble rencontrer beaucoup d’échos, pourquoi ?

D’une part, il y a cette accélération de nos vies qui nous oblige parfois à changer de place : de lieu, de travail, de configuration affective ou familiale. Il y a une injonction au nomadisme, à la souplesse, au déplacement, qui serait une valeur en soi et qui est en fait surtout une contrainte imposée par le monde libéral. Cela nous est présenté de manière idéalisée comme une liberté du sujet qui ne serait pas fixé ou enraciné. Or, ce n’est pas forcément comme cela que ces déplacements sont vécus. Comme beaucoup de Franciliens, j’ai fait pendant dix ans 3 heures de transports pour aller travailler à Cergy, je ne le vivais pas comme un nomadisme insouciant. Et puis, il y a ces places qui changent sans cesse parce qu’il y a aussi une injonction à toujours évoluer, à prendre un autre poste, à aller plus loin comme si on ne devait jamais s’arrêter, comme s’il y avait une espèce de négativité à ne pas évoluer en permanence. S’adapter tout le temps serait une vertu.

Or, demander aux individus d’être polyvalents, de passer d’une tâche à une autre, cela peut les mettre dans des situations d’échec. Cette logique de chaises musicales en vigueur dans l’entreprise ou à l’hôpital, fragilise les individus. Mais il y a aussi sans doute une raison positive à l’écho que rencontre cette thématique. Les femmes par exemple, peuvent aujourd’hui s’interroger sur la place qu’elles ont à prendre dans le milieu professionnel. Si on parle tellement des transfuges de classe, c’est bien parce que ces expériences se multiplient. Cela témoigne d’une évolution de la société plutôt positive.

Revenons à Annie Ernaux que vous citez souvent dans votre ouvrage. Quand on réexamine son œuvre à l’aune de votre problématique, on comprend qu’elle n’est jamais à sa place, à l’exception de la littérature…

Annie Ernaux raconte une forme d’étrangeté qui s’est insinuée entre elle et son milieu d’origine, même si ses sentiments font qu’elle y est toujours profondément liée. Mais elle ne cache pas qu’elle ne réussit pas à totalement s’intégrer au milieu intellectuel parisien. Elle reste un peu spectatrice, elle a toujours ce sentiment de rester à distance, de ne pas adhérer complètement à ce nouveau milieu. En revanche, l’écriture est son vrai lieu. Se sentir à sa place, c’est sans doute s’engager dans une activité qui nous paraît essentielle. Bien sûr, cette activité n’est pas nécessairement artistique. Pour Annie Ernaux, c’est l’écriture, mais pour quelqu’un d’autre, ça peut être l’éducation, ça peut être soigné un patient, défendre un client, monter son restaurant. C’est autour de celle-ci que les autres activités s’organisent. Il faut réussir à concilier cette place, qui est notre « vrai lieu » avec les autres places sociales et affectives que l’on occupe.

Et vous, votre place, est-ce l’écriture aussi ?

C’est une place importante pour, moi mais l’enseignement l’est aussi. J’ai besoin d’avoir des interlocuteurs, d’être dans l’interaction, le dialogue, dans la réalité. Ce qui m’a plu quand je faisais mes études de philosophie, c’était de lire les auteurs vraiment ancrés dans le réel. Mon intérêt pour les questions philosophiques est d’abord né en lisant des œuvres de littérature. Les deux disciplines ont toujours été très complémentaires pour penser le réel, mais, la littérature restitue avec plus de force la densité du vécu.