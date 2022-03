En France, environ 50.000 personnes sont atteintes de trisomie 21. Vincent Cuel est l’un d’eux. Du haut de ses 30 ans, il se dit fier de lui, de son parcours. Et il peut.

Serveur dans un hôtel depuis 10 ans, Vincent a décroché son travail par la voie de l’apprentissage. Pourquoi avoir choisi ce métier ? « Pour servir les autres », répond le trentenaire. Aujourd’hui, il vit en colocation à Paris depuis 3 ans, avec un éducateur spécialisé qui vient le voir plusieurs fois par semaine. Toujours en quête d’autonomie, Vincent caresse déjà d’autres rêves… Il aimerait vivre au bord de la mer, avec Mathilde, « son amoureuse ».

« J’ai envie de parler, de partager »

Ceinture noire de karaté, professeur avec des enfants, nageur aguerri, Vincent prône l’échange et le partage. Depuis plusieurs années, il appartient aussi à « Ma parole doit compter », un programme où des personnes atteintes de trisomie 21 sont formées pour prendre la parole en public, et parler de leur handicap, qui est l’anomalie chromosomique la plus fréquente au monde. Concrètement, au lieu d’avoir 46 chromosomes, Vincent en possède 47.

Et puisque parler de la trisomie 21 est une affaire de famille, en 2018, son père Edouard Cuel a co-réalisé le documentaire Vincent et moi, un film touchant où il raconte son combat pour faire reconnaître les droits de son fils.