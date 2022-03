Aujourd’hui c’est le printemps et vous l’avez accueilli comme il se doit, loin des écrans… Voici pour vous remettre à jour un résumé de l’actu des 48 dernières heures.

Ukraine : Des tirs de missile supersonique

La Russie a affirmé dimanche avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine pour détruire une réserve de carburant dans le Sud. A Marioupol, les autorités locales ont accusé l’armée russe d’avoir bombardé une école d’art ce week-end, tandis que l’immense usine sidérurgique et métallurgique de la ville a également été fortement endommagée par des bombardements. Le président ukrainien a répété être « prêt à des négociations » avec Vladimir Poutine, affirmant que « sans négociations, on n’arrêtera pas la guerre » menée par la Russie en Ukraine, dans un entretien diffusé par CNN. De son côté, la Turquie, qui entend jouer le rôle de médiateur, a assuré que la Russie et l’Ukraine avaient fait des progrès dans leurs négociations et étaient proches d’un accord.

A suivre : Comme depuis la première nuit du conflit, retrouvez les dernières informations sur la situation en Ukraine dans notre live.

Toulouse : 10 ans après la barbarie

Dix ans après les attentats de Mohamed Merah qui ont fait sept morts, le président Macron et son homologue israélien, Isaac Herzog, ont rendu hommage aux victimes dimanche à Toulouse. En milieu d’après-midi, les deux chefs d’Etat ont déposé une gerbe dans la cour de l’école Ohr Torah (anciennement école Otzar Hatorah), au pied de « l’Arbre de vie », un monument en hommage aux victimes.

Présidentielle : Les Insoumis marchent à Paris

A trois semaines du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a rassemblé des milliers de personnes ce dimanche à Paris lors d’une marche pour la « VIe République ». Le candidat de La France insoumise a appelé au vote utile à gauche.

« Chaque personne est personnellement responsable du résultat. Ne vous dérobez pas ! », a-t-il notamment lancé.

En vidéo : Retrouvez notre reportage, dimanche matin, avant le départ de la marche…

Rugby : Beau bouquet final pour le XV de France

Le tournoi des 6 Nations s'est achevé par un feu d’artifice tiré depuis le Stade de France de Saint-Denis, où le quinze tricolore s’est brillamment imposé face aux Anglais (25-13). Dans un stade bouillant et devant un nombre record de téléspectateurs, les coéquipiers d’Antoine Dupont ont remporté le Grand Chelem, mettant fin à douze ans de disette.

L’info en plus : Difficile de se cacher après cette série de huit victoires pour le XV de France. Ils seront parmi les grands favoris de la coupe du monde en France qui se jouera en 2023. Un statut pas simple à assumer...

BD : A Angoulême, le Brésil et le Canada brillent

Un palmarès international pour le festival d’Angoulême. Après le Grand Prix, remis mercredi à la Québécoise Julie Doucet, c’est au tour du Fauve d’or de partir outre-Atlantique. Le jury a décerné ce prix prestigieux au Brésilien Marcello Quintanilha pour Écoute, jolie Márcia. Ce roman graphique raconte les dilemmes d’une mère habitant dans une favela près de Rio, dont la fille tombe dans la violence des gangs. Le prix Éco-Fauve Raja, sujet de polémique après la démission d’un premier jury qui protestait contre le parrainage d’un industriel de l’emballage, a été remis à Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel pour Mégantic, un train dans la nuit (éditions Écosociété), récit d’une catastrophe industrielle au Québec en 2013.