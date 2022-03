Après le Morbihan, c’est le département voisin d’Ille-et-Vilaine qui est touché. Samedi soir, la préfecture a annoncé qu’un premier foyer de grippe aviaire avait été détecté à Essé, non loin de Fougères, au nord-est de Rennes. Conséquence : 6.000 canards de Barbarie ont dû être abattus afin de limiter la propagation du virus, particulièrement actif en France cet hiver. Les autorités précisent que l’éleveur concerné sera indemnisé de ses pertes. Jeudi, un foyer avait été détecté dans le Morbihan et 15.000 canards avaient dû être abattus.

Des mesures de restriction devront également être adoptées, y compris par les particuliers. « Pour éviter tout risque de circulation virale, des zones réglementées de protection (ZP) et de surveillance (ZS) sont mises en place dans un rayon de 3 et 10 km autour de l’exploitation infectée », précise la préfecture.

Selon le ministère de l’Agriculture, la France comptait vendredi « 892 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) en élevage, 37 cas en faune sauvage et 19 cas en basses-cours ». Les régions les plus touchées sont le Sud-Ouest et, depuis fin février, les foyers ont fortement augmenté dans les Pays-de-la-Loire, en particulier en Loire-Atlantique et Vendée. « Trente-quatre pays sont aujourd’hui touchés par l’épizootie sur l’ensemble du continent européen », précise le ministère.