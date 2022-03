Ils veulent immiscer le sujet au cœur du débat présidentiel. A l’issue d’une journée de conférences sur la question, des élus et membres de la société civile de Marseille interpellent ce samedi à 19 heures au Parc Chanot de la cité phocéenne les candidats à l'élection présidentielle ​sur la question de la légalisation du cannabis.

« Nous allons demander aux candidats, ou leurs représentants, de prendre position sur le sujet, détaille Sergio Coronado, militant écologiste. La guerre contre la drogue ne marche pas. Magistrats, avocats, policiers… Ils sont unanimes sur le sujet. On sait qu’on dépense des sommes phénoménales dans la prohibition, qu’une grande partie de l’action policière est une action vaine. Et on a en France les taux de consommation les plus élevés. »

EELV, LFI et le NPA présents

Selon Sergio Coronado, des représentants de Yannick Jadot (EELV), Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Philippe Poutou (NPA) seront présents. « Le PCF n’a pas daigné nous répondre, peste Sergio Coronado. On a demandé au PS aussi, par le biais de Marie-Arlette Carlotti. Et c’est "Courage, fuyons". On a aussi invité avec insistance un représentant LREM. On avait la confirmation du député Saïd Ahamada, qui nous a dit que finalement il ne venait plus. » Ce jeudi, Emmanuel Macron a redit son opposition à la légalisation.

Selon les chiffres fournis par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) en septembre 2021, 44,8 % des Français de 15-64 ans ont déjà consommé au moins une fois du cannabis.