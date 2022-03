Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron présente son projet, balayant toute esquive du débat démocratique

Emmanuel Macron descend prudemment dans l’arène. Accusé « d’enjamber » la présidentielle, le président-candidat est entré un peu plus dans la campagne ce jeudi après-midi, en dévoilant les grandes lignes de son projet lors d’une grande conférence de presse organisée aux Docks de Paris à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). A trois semaines du premier tour, le chef de l’Etat a longuement répondu aux questions des journalistes sur son programme, à défaut d’accepter de débattre avec ses adversaires. Reportage à lire ici.

Guerre en Ukraine : Faute d’alliés, la Russie renonce au vote d’une résolution à l’ONU

Moscou plus que jamais isolé à l’ONU. La Russie a renoncé à tenir vendredi un vote au Conseil de sécurité des Nations unies sur une résolution liée à la guerre en Ukraine, faute de soutien de ses plus proches alliés, ont indiqué jeudi à l’AFP des diplomates. « Ils ont fait appel au co-parrainage » pour leur texte portant selon eux sur l’humanitaire, « et il n’y a pas eu de retour », a indiqué un ambassadeur sous couvert d’anonymat, laissant entendre que ni la Chine ni l’Inde ne soutenaient l’initiative controversée russe et n’auraient voté en sa faveur.

Présidentielle 2022 : « Collabo », « Pétain-Hitler »… Le débat Jadot-Zemmour dégénère

« Collabo des islamo-gauchistes » contre héritier de « Pétain/Hitler à Montoire » : le débat entre Eric Zemmour et Yannick Jadot sur l’invasion russe en Ukraine a rapidement tourné jeudi, à la foire d’empoigne entre les deux candidats. Yannick Jadot a accusé Eric Zemmour de « servir la soupe » à Vladimir Poutine. « Tout ça ce sont des mots », a balayé ce dernier. En retour, il a rappelé que le candidat écologiste l’avait traité de « juif de service », voyant en lui le « visage d’un raciste et d’un allié des islamistes », un « collabo des islamo-gauchistes ».