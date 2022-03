« C’était le Covid, maintenant, c’est l’Ukraine. C’est de plus en plus difficile de se faire entendre. » Dépitée, Sylviane essaie de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Venue à Paris pour la journée de mobilisation, elle constate, en regardant la place de la République, lieu de rassemblement, que la manifestation du jour ne battra pas des records de participation.

Infirmière dans un établissement public du Val-de-Marne, elle est « montée à la capitale » pour défendre son pouvoir d’achat. Si les syndicats portent chacun leurs revendications, tous s’accordent. Si ces demandes font écho à l’inflation galopante due à la guerre en Ukraine, elles ne datent pas de ces derniers jours. Avec une inflation estimée à 3,4 % sur l’année 2021, beaucoup de salariés ont vu leur pouvoir d’achat diminuer. Un point sur lequel insiste Marie, assistante sociale : « Le gouvernement veut faire croire que tout est dû au conflit en Ukraine et que ça va passer avec 15 centimes en moins sur le carburant et quelques promesses en vue de la présidentielle. »

Manifestation pour le pouvoir d'achat. Paris le 17/03/2022 - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Difficile de rassembler en le Covid et la guerre en Ukraine

Beaucoup auraient aimé voir les rangs plus fournis. « Les gens sont un peu résignés. On sort de deux années atroces, il y a cette horreur qui se passe en Ukraine et qui nous menace. Certains comprennent les absents, d’autres les sermonnent, mais tous regrettent surtout le manque de soutien des politiques.

Manifestation pour le pouvoir d'achat. Paris le 17/03/2022 - R.Le Dourneuf / 20 Minutes

Car ces derniers sont les grands absents du jour. Fabien Roussel, le candidat communiste a bien fait une (très) courte apparition, le temps de répondre aux médias. Jean-Luc Mélenchon, un temps annoncé présent, s’est fait porter pâle. « Ça, ce sont les gros, on ne les attend jamais vraiment », sourit Mohammed. La déception, c’est plutôt de ne pas voir Nathalie Arthaud, la candidate Lutte ouvrière, et surtout Philippe Poutou : « Eux sont de vrais défenseurs des travailleurs. C’est dommage qu’ils ne soient pas venus », soupire Mohammed.

Macron annonce son programme et redonne de l’énergie aux manifestants

Si le faible nombre de participants mine certains, l’enthousiasme ne faiblit pas dans les rangs des manifestants. Et la vue du bus de campagne de Marine Le Pen, dans une rue parallèle au parcours, redonne même un entrain spectaculaire à la foule qui se presse dans ce carrefour, bloqué par une dizaine de policiers, et se met à chanter : « Pas d’fachos dans nos quartiers, pas d’quartier pour les fachos ! » La candidate du Rassemblement national, absente elle aussi, a au moins la vertu de rassembler… contre elle.

Un message qui pourrait être adressé à tous les candidats : les manifestants ne désarmeront pas.