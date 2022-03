L’enquête après la disparition d'un jeune couple le 18 février à Biarritz est toujours en cours. « L’accident et la chute à l’eau étant la supposition la plus probable », précise à 20 Minutes la police nationale des Pyrénées-Atlantiques. Leurs téléphones ont été utilisés pour la dernière fois le 18 février, entre 17h30 et 18h20, dans le secteur du rocher de la Vierge et du phare de Biarritz, secteur dans lequel ils étaient en promenade. La jeune femme Roxane Benest, 21 ans et son ami Nabil Tourougui sont toujours recherchés par la police. Les personnes susceptibles d’aider les enquêteurs peuvent contacter le 05 59 46 22 71 ou le 06 01 06 31 76.