Les chasseurs landais ont fait du tri dans leurs armoires, pour la bonne cause. La Fédération des chasseurs des Landes a répondu à l’appel d’associations polonaises en collectant des montagnes de vêtements de camouflage à destination des civils ukrainiens qui prennent les armes. « Nous avons été sollicités parce que nos vêtements sont chauds, solides et discrets, ce que recherchent les militaires », explique Régis Hargues, directeur de la fédération des chasseurs des Landes.

En quelques jours, la fédération qui compte 19.000 chasseurs a amassé près de 50 m3 de matériel de chasse, dépassant toutes les espérances. Le local est ainsi plein à craquer de treillis et vestes, chaussures de marche, mais aussi des lampes torches, lits de camps, réchauds. Les chasseurs ont répondu l’appel de deux ONG polonaises Fundacja Ocelanie et Fundacja Rodu Szeptyckich, et « tout est allé à une vitesse folle », assure une habitante landaise, Eva Dzueduszyck, qui a relayé ces demandes auprès des chasseurs.

Un « élan d’empathie et de bienveillance »

« Il y a plein de civils ukrainiens qui veulent s’engager dans la défense territoriale et qui n’ont pas de quoi s’habiller », souligne cette résidente de Saint-Pierre-du-Mont en contact avec ces associations, qui se réjouit de cet « élan d’empathie et de bienveillance ». Pour cette fille de chasseurs, dont la famille polonaise est originaire de Lviv, dans l’ouest ukrainien, « il suffit d’ouvrir une armoire de chasseurs pour voir que ça déborde de vêtements ! ».

Le matériel partira mercredi à bord d’un semi-remorque affrété gratuitement par un transporteur polonais à destination de la ville de Przemyśl, à la frontière avec l’Ukraine avant d’être distribué au profit de la résistance qui tente de repousser l’invasion russe. « On a limité la collecte au département des Landes sinon il aurait fallu 10 semi-remorques », assure le patron des chasseurs landais.