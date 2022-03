Après avoir touché plusieurs pays d’Europe, l’épidémie d’influenza aviaire fait désormais des ravages en France. Au 15 mars, 792 foyers étaient ainsi contaminés dans le pays, notamment dans le Sud-Ouest ainsi qu’en Vendée et en Loire-Atlantique où des mesures de protection renforcées ont été prises.

Dans le Morbihan, un premier cas de grippe aviaire hautement pathogène a également été confirmé mardi sur la commune d’Ambon près de Vannes, indique la préfecture. Les 15.000 canards de l’élevage ont été abattus.

La surveillance renforcée dans un rayon de 10 km

Pour éviter tout risque de diffusion du virus à d’autres élevages, des zones de protection et de surveillance ont été mises en place dans les communes situées dans un rayon de dix kilomètres. « Dans ces périmètres, tous les lieux de détention de volailles et d’oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques » et « les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs interdits », précisent les autorités.

L’ensemble des professionnels de la filière volaille et les particuliers détenteurs de volailles sont également invités à mettre à l’abri leurs animaux et à signaler toute mortalité suspecte.