Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Malgré le contexte de la guerre en Ukraine, les syndicats vont tenter de mobiliser leurs troupes ce jeudi. La CGT, FSU, Solidaires, Unsa et des organisations lycéennes appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestations pour « l’augmentation des salaires et des pensions ». Pour Céline Verzeletti, dirigeante confédérale à la CGT, la situation internationale « n’efface en rien les difficultés que l’on rencontre au quotidien, avec un pouvoir d’achat de plus en plus bas face à l’inflation ». A Paris, le cortège s’élancera à 14 heures de la place de la République.

Marioupol s’enfonce chaque jour un peu plus dans l’horreur. Les autorités ukrainiennes ont affirmé que la Russie avait détruit mercredi un théâtre dans lequel s’étaient réfugiées plus d’un millier de personnes dans cette ville assiégée. Le bilan humain reste à ce stade indéterminé. « Les envahisseurs ont détruit le Théâtre dramatique. Un endroit où plus d’un millier de personnes avaient trouvé refuge. Nous ne pardonnerons jamais cela », a indiqué la municipalité sur la messagerie Telegram. Le ministère russe de la Défense a pour sa part démenti avoir bombardé le théâtre, mettant l’explosion sur le compte du bataillon nationaliste ukrainien Azov.

Le Losc n’aura pas démérité. Battu à domicile (1-2) mercredi par Chelsea en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le club nordiste a été éliminé logiquement de la compétition après sa défaite au match aller (2-0). Pourtant, il s’en est fallu de peu pour que Lille fasse vraiment peur aux champions d’Europe en titre. « On a fait vaciller Chelsea mais ils ne sont pas tombés », résume bien Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur d’un Losc qui a manqué de concentration et de chance lors de trois moments-clés.