A quelques heures de son arrivée en Corse, théâtre de violences depuis deux semaines, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin est revenu pour le journal Corse-Matin sur l’élément déclencheur : l’agression d’Yvan Colonna par un codétenu. « De ce que j’ai compris, (…), c’est un acte manifestement terroriste (…), comme nous en connaissons sur le territoire national », estime-t-il. Un acte « dont l’objet aurait été le blasphème » a précisé Gérald Darmanin, en faisant référence à Samuel Paty, cet enseignant décapité en 2020 en région parisienne pour avoir montré des caricatures de Mahomet en cours à ses élèves.

Interrogé sur la raison de cette comparaison, le ministre a expliqué avoir trouvé « excessifs, pour ne pas dire insupportables, les mots de crime d’Etat » renvoyés dans cette affaire Colonna, « alors que nous sommes devant un acte terroriste ». « Lorsque Samuel Paty est assassiné, on ne qualifie pas cette attaque de crime d’Etat », a insisté Gérald Darmanin : « L’idée que l’Etat serait derrière, à organiser la mort d’Yvan Colonna, est insultante et profondément contraire à la vérité », même si tout cela « ne veut absolument pas dire qu’il n’y a pas eu des dysfonctionnements inacceptables ».

Mea culpa sur la levée du statut de DPS, « perçue comme une provocation »

Le ministre a reconnu que la levée du statut de « détenu particulièrement signalé » de Colonna, emprisonné à perpétuité pour le meurtre du préfet Érignac, alors qu’il est dans le coma depuis son agression, « a été perçue comme une provocation ». Mais le locataire de la place Beauvau a maintenu qu’il s’agissait d'« une mesure d’humanité », destinée notamment à faciliter les visites de ses proches à l’hôpital marseillais où il est suivi : « Il fallait expliquer davantage, dont acte, mea culpa. »

Pas question non plus pour le ministre d’admettre que ce sont les manifestations et la tension en Corse qui auraient poussé le gouvernement à lever le statut DPS de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, deux autres membres du « commando Érignac » : « je crois que c’est faux, (c’était) dans l’ordre des choses », et leur rapprochement dans une prison corse « avait déjà été acté, la question était uniquement celle du timing », a-t-il assuré. Pour le rapprochement de ces deux détenus en Corse, Gérald Darmanin a insisté sur « un préalable, qui est le retour au calme » : « ce ne peut pas être la rue qui commande », a-t-il martelé.