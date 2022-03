Les prix des carburants s’envolent depuis quelques semaines. A la pompe, le litre de gazole dépasse bien souvent les 2 euros désormais. Résultat, les conducteurs cherchent de plus en plus les stations-service proposant les prix les moins chers pour y faire le plein. Avec cette forte augmentation, l’essence devient un sujet de préoccupation majeur pour les Français.

Un constat que perçoit très nettement la start-up Ripple Motion, située à Saint-Herblain, près de Nantes. Cette société a créé l'application Essence&CO en 2008. Avec cet outil, les conducteurs peuvent analyser et comparer en temps réel les prix à la pompe, sur une carte qui affiche les différentes stations-service aux alentours. Depuis bientôt un mois, l’appli nantaise connaît une nouvelle vie. Après la pénurie à la pompe de 2017, Essence & CO est à nouveau très demandée. « Le volume de trafic sur l’application a augmenté de façon significative. Le trafic quotidien a été multiplié par vingt depuis le début de cette crise », constate Pierre Auclair, dirigeant d’Essence & CO.

Les prix augmentent, les utilisateurs aussi

Par rapport à fin 2020, le nombre de personne utilisant l’application a été multiplié par trois. Une augmentation considérable, que n’avait pas connue son dirigeant jusqu’alors. « Sur un mois, nous comptons 3,5 millions d’utilisateurs actifs. C’est en constante augmentation. » Dès que les prix à la pompe augmentent, le nombre d’utilisateurs aussi. « Les gens font marcher la concurrence quand ils estiment que cela devient trop cher. » Ce qui est le cas actuellement dans l’hexagone, où Essence & CO référence toutes les stations-service et leurs tarifs, ainsi qu’en Espagne, Allemagne et Italie.

essence&CO - Essence&CO

Et si l’application nantaise est aussi bien renseignée sur les prix, c’est également parce qu’elle peut compter sur ses utilisateurs, qui ont la possibilité de signaler et mettre à jour ces tarifs. « L’utilisateur peut informer les autres d’un changement de prix dans telle ou telle station-service. C’est un des éléments qui nous a permis d’être mis en avant lors de la pénurie, en 2017. Car les gens renseignaient sur les stations où il y avait encore de l’essence », se souvient le dirigeant.

« Peu de raisons pour que le prix baisse »

Même chose aujourd’hui, où les prix indiqués par l’appli peuvent être modifiés en temps réel par les utilisateurs, à condition que ceux-ci se trouvent à proximité géographique de la station-service en question. Selon Pierre Auclair, les utilisateurs réguliers d’Essence & CO économiseraient ainsi en moyenne 60 à 100 euros par an. « Je pense même que depuis trois semaines, l’économie est plus significative, car les prix sont moins homogènes. Plus cela fluctue, plus les économies peuvent être grandes. » La crise actuelle autour des tarifs de l’énergie s’accompagne maintenant de certains blocages de dépôts pétroliers par les professionnels.

Une situation qui pourrait engendrer un risque de pénurie, par anticipation des conducteurs. Face à cette période instable, le dirigeant nantais ne s’aventure pas à un pronostic : « Bien malin celui qui saura prédire cette évolution des prix des carburants. Mais il y a peu de raisons pour que le prix de l’énergie baisse actuellement. »