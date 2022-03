Les animaux percutés sur les autoroutes ne sont pas rares, sauf celui-ci. Ce lundi, un canidé fauché par une voiture près de Saint-Priest (Rhône) a été récupéré par les services autoroutiers de l’A43, rapporte Le Progrès.

Ils se sont aperçus qu’il s’agissait d’un loup, et ont confié le cadavre à l’Office français de la biodiversité. Congelé, l’animal sera autopsié ce jeudi pour connaître son âge. Ce sera la première fois que de l’ADN de loup sera disponible dans le Rhône.

Très craintifs, ils ne présentent aucun danger pour l’homme

Si les apparitions de loups en milieu urbain restent rares, elles se font de plus en plus nombreuses ces dernières années dans le Rhône. Au printemps dernier déjà, des loups ont été aperçus dans les communes de Chambost-Allières et Deux-Grosnes. Fin mai, un joggeur était tombé sur un loup dans le Beaujolais.

Ces loups, qui viennent d’Isère, cherchent à coloniser de nouveaux territoires, ce qui les conduit parfois à s’approcher d’agglomérations. Très craintifs, ils ne présentent pas de danger pour l’homme. 624 loups ont été recensés en France l’an dernier, soit une augmentation de 8 % par rapport à l’année précédente.