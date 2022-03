Beaucoup n’ont pas dormi de la nuit. A Vern-sur-Seiche, près de Rennes, une quinzaine de personnes sont réunies autour d’un maigre feu ce mercredi matin. Depuis 21 heures mardi soir, ces professionnels du bâtiment et des travaux publics bloquent les abords du dépôt pétrolier exploité par le groupe Total situé à quelques kilomètres au sud de Rennes. Ils étaient une petite centaine mardi soir, bien décidés à montrer à l’État que leurs entreprises ne peuvent pas assumer seules la hausse du prix des carburants. Dès mardi matin, les dépôts de Lorient (Morbihan) et Brest (Finistère) avaient également été bloqués​ par des manifestants.

A Vern-sur-Seiche, seuls les camions-citernes livrant du gazole non routier sont autorisés à entrer pour s’approvisionner. « Certaines professions comme les agriculteurs en ont besoin. On ne veut pas les bloquer », glisse l’un des manifestants. Mardi soir, plusieurs agriculteurs sont venus garer leurs tracteurs sur la route menant au dépôt, afin d’empêcher les citernes de s’approcher. La plateforme de Vern est directement alimentée par un pipeline qui la relie à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique).

Le dépôt de #carburant de Vern-sur-Seiche près de #Rennes est bloqué depuis 21h mardi soir. Des entreprises du BTP demandent un gel des taxes sur les carburants @20Minutes pic.twitter.com/uR7rOLSlC8 — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) March 16, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Avec le blocage de plusieurs sites pétroliers, les professionnels du BTP entendent faire pression sur l’État, faisant craindre une ruée sur les pompes, malgré des prix encore très élevés. « Aujourd’hui, on perd de l’argent chaque jour où l’on va travailler », estime Fabien, patron d’une entreprise de transport de matières premières pour le bâtiment. Ses camions consomment environ 250 litres de gazole par jour. Avec l’explosion du prix, il estime perdre « 120 par jour » s’il continue à travailler. Les manifestants réclament une baisse des taxes sur les carburants par l’État pour faire baisser le prix du litre. Et la promesse de 15 centimes par litre promise par Jean Castex au 1er avril ? « Mais 15 centimes par rapport à quoi ? Si on est à 3 euros le litre, on aura l’air malin », s’agace Ludovic, patron d’une entreprise de terrassement.