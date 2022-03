C’est le site sélectionné en Occitanie cette année. La fondation du patrimoine a choisi de venir à la rescousse du Jardin des plantes de Montpellier, et plus particulièrement de la maison de l’intendance.

Autrefois partie intégrante du Jardin des plantes, cédée à l’État en 1815, elle n’est redevenue la propriété de l’Université de Montpellier que récemment, après des années d’abandons. Et de lutte d’une poignée d’irréductibles pour sa sauvegarde. « En 2013, nous avons appris par hasard que le jardin de la Reine et la maison de l’intendance du Jardin des plantes étaient mis en vente par l’État » se souvient Marie-Claude Passouant, présidente de l’association Sauvons le Jardin de la Reine et le bâtiment de l’intendance du Jardin des plantes.

Le plus ancien Jardin des plantes de France

Très vite, la mobilisation a grossi et ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont appelé à sa sauvegarde, issues notamment de la communauté scientifique internationale. « Sensibilisée, la mairie a très vite racheté le Jardin de la Reine. Mais le bâtiment de l’intendance, lui, était trop vétuste. Nous avons proposé des projets de rénovation avec des étudiants de l’école d’architecture et obtenu, en 2021, la signature du transfert du bâtiment à l’université, trois ans après l’accord de Gérald Darmanin [alors ministre du budget]. »

Si ce bâtiment a été repéré par la mission pilotée par Stéphane Bern, ce n’est pas un hasard. Le Jardin des plantes de Montpellier est le plus ancien de France. Un espace fondé en 1593 par le botaniste Pierre Richer de Belleval, à la demande d’Henri IV.

« Une visibilité nationale inédite »

On y trouve aujourd’hui encore une flore extraordinaire, composée d’une multitude de plantes médicinales, mais également d’un vrai paradis pour les botanistes. « Cette inscription au loto du patrimoine offre au Jardin des plantes de Montpellier une visibilité nationale inédite, et amplement méritée, souligne la mairie de Montpellier (propriétaire du jardin de la Reine, attenant). Elle va permettre de fédérer […] de nouveaux partenaires. » Le maire, Michaël Delafosse (PS), qui a appuyé cette inscription auprès de Stéphane Bern, souhaite, à terme, en porter la candidature au label Unesco Mémoire du Monde.

Dans le cadre du Plan État région, les financements ont favorisé la rénovation de ce lieu magique, situé en plein centre-ville, à quelques pas de la faculté de médecine, la plus ancienne d’Europe. L’effort est soutenu par une fondation composée d’entreprises mécènes.

En quatre ans, 100 millions d’euros levés par la fondation du patrimoine

La souscription nationale doit débloquer les fonds manquants pour la rénovation du bâtiment, appelé à devenir un lieu d’accueil et d’exposition à l’attention du grand public. Aujourd’hui, le bâtiment de l’intendance est fermé au public. Le montant levé pour accompagner cette rénovation sera dévoilé à l’automne, lors des journées du patrimoine.

La mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril est portée par Stéphane Bern. Elle est déployée par la fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et La Française des jeux. Les bénéfices d’un loto dédié sont reversés à 18 projets nationaux, un par région (en France métropolitaine et territoires d’Outre-Mer). En quatre ans, elle a permis de collecter plus 100 millions d’euros (dont 28 millions en 2021). C’est la deuxième fois que l’Hérault va bénéficier de ce soutien, après le fort de Brescou, à Agde, en 2019.