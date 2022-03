Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le ministre de l’Intérieur arrive ce mercredi en Corse pour une visite de deux jours. L’objectif est d’obtenir un retour au calme après deux semaines de tension autour de l’agression d’Yvan Colonna. Et si c’est le cas, Gérald Darmanin est prêt à discuter de tout avec les élus et même revoir le statut de l’île. « Nous sommes prêts à aller jusqu’à l’autonomie », a-t-il assuré mardi soir au quotidien Corse-Martin. Selon le locataire de la place Beauvau, cette question institutionnelle « sera logiquement engagée pendant le second mandat » du président Macron, s’il devait être réélu.

La situation humanitaire se débloque un peu à Marioupol. Quelque 20.000 personnes ont pu quitter mardi la grande ville portuaire du sud-est de l’Ukraine assiégée par les forces russes, en empruntant un couloir humanitaire, selon la présidence ukrainienne. En début d’après-midi, la municipalité de Marioupol avait rapporté que 2.000 véhicules avaient quitté la ville et que 2.000 autres attendaient de faire de même. Lundi, 160 véhicules étaient déjà sortis de la cité portuaire où les conditions sont catastrophiques après des jours de bombardements et de siège par les forces russes, qui contraignent les habitants à vivre terrés dans des caves.

C’est une première : l’Atlético Madrid a enfin réussi à éliminer de la Ligue des champions une équipe avec dans ses rangs Cristiano Ronaldo. Le club espagnol a même franchi cette barrière sur la pelouse d’Old Trafford, en battant mardi Manchester United 1-0 (1-1 à l’aller). Le scénario de ce huitième de finale retour n’aura toutefois rien eu de surprenant, confirmant les deux grands maux des Red Devils : une difficulté à capitaliser sur leurs temps forts et une incapacité à garder leur cage inviolée. La qualification en C1 la saison prochaine via le championnat étant très compromise, ManU lui a peut-être dit adieu pour deux ans. Eliminés aussi en Coupe d’Angleterre, le club va terminer la saison sans trophée, avec un chantier énorme à tous les étages pour redevenir compétitif.