« Je pense que c’est « leur » sans « s » parce qu’on n’a qu’une tête », s’exclame fièrement Dia, élève​ de CM2 de l’école primaire Ronchèse à Nice. Avec ses camarades, elle participe au lancement de l’application MyClass, créée à Monaco, et agréée par l’ Éducation nationale, qui va être expérimentée pour la première fois en France pendant deux ans dans 53 classes de CM1 et CM2 de Nice.

Cette plateforme permet « d’apprendre en s’amusant », comme le disent en chœur les enfants. Sur leur tableau sont projetées des petites séquences de dessins animés, d’une dizaine de minutes au total, pour ne plus se tromper entre « leur » et « leurs ». « Avec cet outil, on rend actif les enfants, constatent Emmanuel Asso et Pascale Campi, professeurs des écoles à Monaco qui utilisent MyClass depuis un an. Il ne s’agit pas de mettre les élèves devant un écran. On interagit avec eux à travers l’histoire. On voit qu’ils sont motivés, concentrés et qu’ils progressent grâce à ce système. L’univers de l’animation permet aussi de s’identifier et de se projeter. »

Validée par l’Éducation nationale

Ce projet, qui s’est développé en trois ans, a été validé par l’Éducation nationale et se construit avec des enseignants du système éducatif français. « Ils nous envoient les exercices et les cours, on les envoie aux scénaristes à Paris, puis il y a une nouvelle vérification avant que ce soit envoyé à la production », détaille Philippe Denain, créateur de MyClass. Pour le graphisme, il collabore avec CGS Production, spécialiste des dessins animés, qui a notamment mis en images l’univers du chat Garfield.

Le programme est ensuite livré aux écoles avec un guide pédagogique et « tout un service clés en main », précise Tania Petitmengin, directrice administrative de l’application. « On mise sur l’éducation renforcée par le numérique. La nouvelle génération fait qu’on ne peut pas enlever l’écran de l’enfant qui est absorbé par sa tablette. On lui met alors la saga conjugaison de MyClass et on propose ainsi une offre qualitative et un contenu qui va l’instruire. »

D’ici septembre, 40 leçons seront proposées pour atteindre 60 en décembre et avoir « tous les fondamentaux de l’apprentissage du français ». Ensuite, ce sera au tour des mathématiques et des langues étrangères d’avoir leur propre série animée avec les personnages de MyClass.