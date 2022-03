Il va falloir rentrer les parasols et bien fermer les volets. Météo-France a placé ce lundi après-midi la Haute-Garonne et le Tarn en alerte orange​ aux vents violents. Les prévisionnistes annoncent un épisode de fort vent d’Autan, « se produisant en moyenne deux à trois fois par an », pour une durée de plus de 24 heures, qui devrait s’atténuer mardi en fin de journée.

Des rafales de 70 à 90 km/h entre Toulouse et le sud du Tarn étaient déjà enregistrées en milieu de journée et vont se renforcer progressivement au fil des heures. Dans la nuit de lundi à mardi, des pointes de 90 à 100 km/h sont prévues sur le midi toulousain.

Vents violents aussi en montagne

« Le vent d’Autan atteindra son maximum d’intensité mardi dans la journée avec un vent moyen de 50 à 65 km/h et des rafales de 100 à 110 km/h sur l’agglomération toulousaine et 110 à 120 km/h sur le Lauragais et la région de Castres-Mazamet », indique le service Vigilance de Météo-France.

Des vents violents sont aussi prévus sur le massif des Pyrénées avec des rafales jusqu’à 100 km/h en montagne et dans certaines vallées intérieures.