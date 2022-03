Leur action n’est pas passée inaperçue. Deux hommes étaient en garde à vue lundi pour s’être introduits par effraction dans une villa de Biarritz appartenant à l’ancien gendre du président russe Vladimir Poutine, dans laquelle ils ont déployé le drapeau ukrainien, a indiqué le parquet de Bayonne.

Une enquête a été ouverte pour « violation de domicile », selon la source. Un activiste local russophile Pierre Haffner, connu également pour être un « gilet jaune », et un homme se présentant comme opposant au régime de Vladimir Poutine, ont pénétré « dans les dernières 48 heures » dans la villa Alta Mira, dont le propriétaire est Kirill Chamalov, selon une source proche du dossier.

« Prise du palais de Poutine »

L’homme d’affaires est présenté par les médias internationaux comme l’ancien gendre du président russe, après son mariage avec Katerina Tikhonova, cadette de Vladimir Poutine. Dans une vidéo que le militant a postée sur YouTube, on y voit un des deux hommes déambuler dans l’immense demeure construite à flanc de falaise sous Napoléon III et disposant d’une vue imprenable sur l’océan. « Cette maison a été achetée avec de l’argent volé par Poutine, par sa mafia, au peuple russe et aux peuples opprimés par la Russie de Poutine », dit-il en commentaire.

Sur une autre vidéo, également postée sur YouTube, le deuxième homme mis en cause brandit le drapeau ukrainien sur l’une des deux terrasses de la villa, le film portant des sous-titres tels que « victoire à Biarritz. Prise du palais de Poutine » ou « la maison du Peuple est prête à accueillir les réfugiés du régime de Poutine ».

Fin février, l’extérieur d’une propriété d’Anglet, près de Biarritz, appartenant à une société civile immobilière aux noms de l’ex-épouse du président russe Lioudmila et de son mari l’homme d’affaires russe Arthur Ocheretny, avait été dégradé. Des messages « Fuck Poutine » avaient été peints à la bombe bleue sur les portails et le mur d’enceinte sur la Villa Suzanna, une demeure de style Art Déco, bâtie également face à l’océan.