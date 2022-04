2015, vendredi 23 octobre. De permanence au bureau de Lyon, je suis la seule journaliste de l’équipe à travailler ce jour-là. 18h30. L’heure du bouclage approche, lorsque tombe une dépêche de l’Agence France presse, rédigée à partir d’un communiqué publié sur le site Internet du diocèse de Lyon. Le communiqué ? « Des plaintes contre un prêtre du diocèse ».

Le texte commence ainsi : « L’archevêque de Lyon a appris avec gravité que plusieurs plaintes ont été déposées contre un prêtre de son diocèse. Les faits antérieurs à 1991 impliquent un prêtre diocésain accusé d’agression sexuelle sur plusieurs personnes, alors mineures. (…) Aujourd’hui ce prêtre n’a plus aucune responsabilité pastorale et tout contact avec les mineurs lui a été interdit. »

Pas de nom, pas d’autres précisions. Comme si c’était une vieille affaire qu’il fallait déjà oublier.

Une volonté de taire l’affaire ?

Je rédige rapidement un petit article avec le peu d’informations distillées. Mais la démarche m’intrigue. L’Eglise n’a généralement pas l’habitude d’afficher autant de transparence, ni de communiquer spontanément sur ce type d’affaire. Cela sent la précipitation. A ce moment-là, je ne le sais pas encore mais l’hebdomadaire Tribune de Lyon, contacté par François Devaux [l’un des futurs fondateurs de la Parole libérée], s’apprêtait à sortir ce que l’on appellera plus tard « l’Affaire Preynat ». Le diocèse en a eu vent et a souhaité prendre les devants.

Ce vendredi-là, j’ai le sentiment que les autorités religieuses tentent d’étouffer l'affaire malgré une volonté affichée de faire éclater la vérité. « Le cardinal Philippe Barbarin exprime sa condamnation sans réserve des actes qui ont atteint des jeunes dans leur vie intime », insiste le communiqué. Et pourtant, l’archevêque de Lyon va se retrouver empêtré dans un scandale qui le conduira devant les tribunaux et entachera sa réputation à jamais.

Le 16 janvier 2016, la naissance de La Parole Libérée

Quelques mois plus tard, le 16 janvier 2016, d’anciennes victimes du père Preynat convoquent la presse lyonnaise. Là encore, la démarche est inédite. Elles ont choisi de briser le silence, de mettre l’Eglise devant ses responsabilités. C’est la naissance de la Parole Libérée qui va bousculer l’institution jusqu’au sommet et éveiller les consciences. Les témoignages d’anciennes victimes affluent. Le raz-de-marée est enclenché. Ce n’est que la phase immergée de l’iceberg. Les mois s’enchaînent, la révélation d’affaires de pédocriminalité dans l’Eglise française, aussi. En novembre 2018, la conférence des évêques de France propose de créer une Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise. Elle sera lancée le 8 février 2019. Le rapport Sauvé, remis après deux ans et demi d’enquête, glace. Les chiffres sont vertigineux : on estime à 216.000, le nombre de victimes d’actes pédocriminels entre les années 1950 et aujourd’hui, au sein de l’Eglise catholique française.