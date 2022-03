Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’Autorité de sûreté nucléaire française a mis le doigt sur la sonnette d’alarme. Le directeur général de l’ASN, qui préside également le réseau des autorités de sûreté nucléaire d’Europe de l’Ouest, s’inquiète de la « fragilisation » de la sûreté nucléaire dans l’ Ukraine en guerre. « La première question me paraît être la fragilisation de la sûreté, que ce soit à cause des coupures d’alimentation électrique ou à cause des difficultés éprouvées par les personnels pour exercer leur mission » estime Olivier Gupta dans un entretien au quotidien Les Echos​ daté de lundi. Autre problème : les communications sont de plus en plus difficiles avec les sites.

A compter d’aujourd’hui, le pass vaccinal ne sera plus exigé, et le port du masque en entreprise et à l’école ne sera plus obligatoire. Cette levée des dernières restrictions sanitaires dans l’Hexagone est-elle synonyme de délivrance ? Pas pour tout le monde. Certains lecteurs de 20 Minutes jugent en effet prématurée la fin de l’obligation de porter le masque. Un avis partagé par l’épidémiologiste Antoine Flahault.

La tension est extrême en Corse, particulièrement à Bastia. Après une heure de défilé au cri de « Etat français assassin », la manifestation en soutien à Yvan Colonna dimanche dans la préfecture de la Haute-Corse a viré à « l’émeute », selon le procureur de la ville. Résultat : pas moins de 38 blessés dont 24 membres des forces de l’ordre. Pour tenter de déminer la crise, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se rendra sur place mercredi et jeudi afin d' « ouvrir » un « cycle de discussions » avec « l’ensemble des élus et des forces vives de l’île ».