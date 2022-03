Samedi soir, entre 21h30 et 22h30, plusieurs bus, minibus et vans transportant 245 réfugiés ukrainiens et 50 chauffeurs portugais ont fait halte à Lyon pour la nuit, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont été accueillis par la Croix-Rouge à la Halle des Sports ( Lyon 3), mise à disposition par la municipalité. L’Armée du Salut a fourni des repas à ces familles épuisées par le voyage.

Un aller-retour entre Ukraine et Portugal

Ce convoi, organisé par des civils portugais, est parti de Lisbonne pour aller chercher des réfugiés en Ukraine, et les ramener dans la capitale portugaise. Les conducteurs ont cumulé plus de 8.000 km de route pour venir en aide à ces familles. Grâce à la mise en place du gymnase dans l'urgence, tous ont pu se reposer avant de repartir ce dimanche.

La Ville de Lyon a également mis à disposition le gymnase de Bellecombe (Lyon 6), transformé en centre d’hébergement d’urgence doté de 140 couchages, pour accueillir dignement les prochains réfugiés, qu’ils soient en transit ou désireux de rester. Ces derniers seront dirigés vers un centre d’hébergement et de réinsertion sociale à Villeurbanne, où la Croix-Rouge les aidera pour les démarches.