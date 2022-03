A l’écart des nouvelles du monde, vous avez bullé ce week-end. Pour vous reconnecter, voici notre indispensable résumé.

Ukraine : vers une « guerre de sièges » à Marioupol et Kiev

Les drames humains et offensives meurtrières s’enchaînent dans la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a évoqué dimanche une « guerre de sièges » estimant que « le pire était devant nous ». Dans le port stratégique de Marioupol, cerné et assiégé depuis treize jours, la situation est « quasi désespérée » selon MSF. Plus de 2.100 civils auraient été tués depuis le début de l’offensive, et des sources relatent que des habitants se battent pour de la nourriture. Toutes les informations minute par minute à retrouver dans notre live Ukraine.

Face au Covid-19, la Chine reconfine

On est loin du zéro-Covid. La Chine a recensé 3.393 cas de Covid-19 ce dimanche, selon des données officielles, un record depuis le début de l’épidémie en 2020.

En raison d’un pic de cas à travers le pays, les autorités ont fermé les écoles de Shanghai et confiné plusieurs villes du nord-est, tandis que plus de dix provinces s’empressent d’endiguer des foyers locaux. Dans la ville de Shenzhen, 17 millions de personnes ont ainsi été reconfinées.

L’Iran revendique l’attaque contre Erbil dans le Kurdistan irakien

Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran, ont revendiqué dimanche les tirs de missiles sur Erbil, dans le Kurdistan irakien. Ils affirment avoir ciblé un « centre stratégique » israélien et menacent l’Etat hébreu de nouvelles opérations « destructrices ». Les autorités du Kurdistan irakien (nord) avaient auparavant indiqué que « 12 missiles balistiques » avaient visé dimanche le consulat américain à Erbil, sans faire de victime. Paris a condamné « avec la plus grande fermeté » les tirs de missiles, une attaque qui « menace la stabilité de l’Irak et de la région ».

Baisse du prix de l’essence à la pompe

Un coup de pompe bienvenu. Pour faire face à la flambée des prix du carburant, le Premier ministre, Jean Castex, annonce ce samedi chez nos confrères du Parisien une « remise à la pompe de 15 centimes par litre ». Elle s’appliquera à partir du 1er avril et pendant quatre mois pour tous les Français.

Cette mesure, qui coûtera environ 2 milliards d’euros à l’État, concerne les ménages comme les entreprises et sera « valable sur tous les carburants », a précisé le Premier ministre.

Sondages : Mélenchon se replace dans la course pour le deuxième tour de la présidentielle

Avec Emmanuel Macron donné largement vainqueur au premier tour de la présidentielle selon les sondages, la lutte se concentre sur la seconde place avec l’appel au vote utile lancé dimanche à gauche par Jean-Luc Mélenchon. Un sondage Ipsos pour Le Parisien et France Info place le candidat LFI en quatrième position avec 12 % des intentions de vote, certes loin derrière le président sortant (30,5 %), mais à seulement quatre points de la RN Marine Le Pen (16 %). Il est sur les talons du polémiste d’extrême droite Eric Zemmour (13,5 %) et devant la LR Valérie Pécresse (11 %).

Avec un ticket d’entrée aussi bas pour le second tour, le candidat LFI pourrait redonner de l’espoir à une gauche fragmentée. Il a d’ailleurs confié dans une interview au JDD : « cette présidentielle, je la sens bien. »