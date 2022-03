2002, le 27 mars à l’aube, c’est un journaliste du service Grand Paris de 20 Minutes qui sonne l’alerte. Une tuerie a éclaté en pleine nuit, lors du conseil municipal de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Notre reporter file sur place.

A peine deux semaines après le lancement, en trombe, de 20 Minutes dans les rues de Paris, les journées sont longues, et les nuits très courtes, pour la jeune équipe du journal, installée dans le quartier de la Villette au nord-est de la capitale. Aucun des quatre reporters du service Grand Paris n’avait eu à gérer auparavant une affaire aussi retentissante que ce qui allait devenir la « Tuerie de Nanterre. »

Défiance à l’encontre de la presse gratuite

Vers 8 heures, à la rédaction, on rassemble les premières infos. On sait que le drame s’est déroulé à la fin du conseil municipal, vers 1h15. Un homme installé dans le public s’est levé et a ouvert le feu sur l’assemblée. Le bilan est terrible : huit élus ont été tués, et 19 blessés. L’individu, Richard Durn, a été interpellé. L’onde de choc du massacre secoue tout le pays, et crée un traumatisme, à moins d’un mois de la Présidentielle, au sein de laquelle Jacques Chirac et Lionel Jospin s’affrontent, et qui verra Jean-Marie Le Pen se qualifier pour le second tour.

La rédaction de 20 Minutes, qui n’alimente qu’une édition parisienne dépourvue de site Web, est encore maigrichonne, mais nous envoyons sur place tous les journalistes que nous pouvons, qui se relaient. Au journal, d’autres passent des coups de fil. La défiance à l’encontre de la presse gratuite est grande à cette époque, surtout dans le milieu des médias : on sait qu’il nous faudra répondre présent sur une affaire pareille.

Suicide dans les locaux de la PJ

Nous commençons à préparer l'édition du lendemain. Notre rédacteur en chef, rompu aux faits divers, décide de casser le « chemin de fer » du journal, et de consacrer plusieurs pages à l’événement, à renfort de photos et d’infographie, pour une édition spéciale. Si elle est stressante pour les équipes, la rareté de la publicité dans ces tout premiers jours d’existence du titre, a au moins le mérite d’offrir une grande souplesse dans la gestion du journal…

L’affaire de la Tuerie de Nanterre rebondit dès le lendemain, le 28 mars. Interrogé dans les locaux de la PJ parisienne, Richard Durn se suicide en se jetant du quatrième étage du 36, quai des Orfèvres. Nouveau numéro spécial pour 20 Minutes.

Depuis ce drame, un portique de sécurité a été aménagé pour filtrer l’entrée à la salle du conseil de Nanterre, au sein de laquelle plus aucun élu ne tourne le dos au public.