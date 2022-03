Après neuf mois d’investigations, les conclusions de l’enquête sur la rave party de Redon (Ille-et-Vilaine) sont enfin connues. Dans la nuit du 18 au 19 juin, près de 1.500 personnes s’étaient rassemblées dans un champ près de l’hippodrome de la ville pour une free party organisée en hommage à Steve Maia Caniço, mort noyé à Nantes le 21 juin 2019 après une charge policière. Toute la nuit, de violents affrontements avaient opposé les teufeurs aux forces de l’ordre qui tentaient d’évacuer les lieux. Lors de l’intervention, un jeune homme de 22 ans avait eu la main arrachée.

Un mois plus tard, il avait porté plainte pour « violence volontaire aggravée ayant entraîné une infirmité permanente » et pour « non-assistance à personne en danger ». Deux plaintes qui viennent d’être classées sans suite par le parquet de Rennes. Dans un long communiqué, le procureur de la République Philippe Astruc indique que l’enquête n’a pas permis de « déterminer avec certitude la nature de l’engin explosif ayant occasionné la perte de la main, bien que les investigations tendent à mettre en cause en grenade GM2L ». « Cette grenade est arrivée au sol et la victime s’en est volontairement emparée », poursuit le procureur, estimant que l’usage des armes s’était inscrit « dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ».

Un usage des armes « nécessaire et proportionné », selon le parquet

Une enquête de Mediapart parue fin juin avait par ailleurs démontré que la préfecture avait empêché les pompiers de porter secours aux blessés. Le jeune homme qui avait eu la main arrachée s’était ainsi rendu par ses propres moyens à l’hôpital de Redon, aidé par d’autres fêtards. Mais pour le procureur de la République de Rennes, « aucune directive tendant à empêcher l’action des secours n’a été donnée ». Il ajoute par ailleurs que « le délai de prise en charge de la victime et les soins qui lui ont été apportés n’ont nullement aggravé sa situation médicale ou constitué une perte de chance ».

La gestion de la rave party par l’État avait également été pointée du doigt. L’ONG Amnesty International avait dénoncé l’usage disproportionné de la force par les policiers et les gendarmes, estimant que « des violations des droits humains avaient été commises dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre ». Les chiffres dévoilés par le parquet de Rennes témoignent en effet de la violence des affrontements. L’enquête a ainsi recensé « 58 tirs de LBD, 1602 usages de grenades CM6, 139 de grenades MP7, 239 de grenades GM2L et 24 de grenades GENL ».

Mais selon le procureur, l’usage de ces armes « s’est fait en riposte et s’est avéré nécessaire et proportionné ». Il évoque l’attitude « hostile et violente des teufeurs » qui ont jeté des projectiles incendiaires et divers objets (pierres, boules de pétanque, troncs d’arbres) sur les forces de l’ordre, en blessant certaines. Les policiers et les gendarmes ont dès lors été contraints « de les repousser par l’emploi des armes prévues par les textes », précise Philippe Astruc.