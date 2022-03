Ils ne sont pas contre une nouvelle prison mais surtout pas en lieu et place de terres agricoles et encore moins à côté de chez eux. Plus de 200 personnes ont manifesté samedi après-midi pour dénoncer le projet de nouvel établissement pénitentiaire à Brain-sur-l’Authion, commune nouvelle de Loire-Authion, en périphérie est d’Angers.

Les manifestants, des riverains en majorité, reprochent au projet d’être érigé sur un site de 17 hectares comportant des zones cultivées et humides, rapporte Le Courrier de l'ouest. Ils craignent une pollution visuelle et sonore, ainsi qu’un trafic automobile accru, dans ce secteur paisible. Et suggèrent d’étudier d’autres sites dans la région angevine. Une pétition recueillant plus d’un millier de signatures a été transmise aux élus locaux.

Porté par l’Etat, le projet, qui n’est pas encore finalisé, prévoit la construction d’un complexe pénitentiaire réunissant un centre de détention, une maison d’arrêt et un quartier pour femmes. Une capacité totale de 890 détenus est évoquée. La livraison n’est pas prévue avant 2027. Elle générera la création d’au moins 500 emplois directs. Le nouvel établissement à vocation à remplacer la vieillissante maison d’arrêt du Pré-Pigeon à Angers, laquelle a été établie dans une forteresse du XIXe siècle.