Avec 480.000 abonnés à sa chaîne Instagram, Aline Dessine est une star des réseaux sociaux. À ce titre, la jeune femme est régulièrement victime de harcèlement 1) moral, de la part d’internautes qui n’apprécient pas les photos ou les propos qu’elle poste ; 2) sexuel, certains interprétant ses faits et gestes comme des « invitations » charnelles.

« Les agressions sont le témoignage d’un mal-être »

L’influenceuse en a déjà tellement lu et entendu qu’elle a décidé de répliquer à ses harceleurs avec humour : si un internaute lui demande « une photo avec un string », elle poste une photo d’elle tout habillée… avec un string en arrière-plan ! Et quand les remarques ne sont pas sexuelles, elle répond « avec bienveillance, parce que je vois les agressions comme le témoignage d’un mal-être ». Et ça marche puisque « dans 100 % des cas, les personnes s’excusent de m’avoir agressée ».

À celles et ceux qui se trouveraient en situation de cyber-harcèlement (si dangereux que le gouvernement a lancé une application pour le signaler), Aline Dessine conseille de « se rendre compte qu’un message agressif ne vous est généralement pas adressé en tant que personne, c’est juste un message de haine envers un type de personnes ».

