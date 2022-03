Il y a dix ans, le 11 mars 2012, Mohamed Merah abattait sur un parking de Toulouse le maréchal des logis Imad Ibn Ziaten avant de poursuivre ses attaques meurtrières à Montauban​ le 15, puis le 19 à l’école juive Ozar Hatorah, tuant sept personnes au total dont trois enfants.

En cette date chargée de symboles, devenue depuis 2019 la journée nationale en hommage aux victimes du terrorisme, Jean-Michel Blanquer a présidé une première cérémonie dans la Ville rose, derrière le Capitole, devant l’arbre de la concorde et de la fraternité. Le ministre de l’Education nationale a appelé à se souvenir des victimes, « de leurs prénoms, de leurs visages, de leurs destins et de leurs rêves anéantis ». « Nous nous joignons à la douleur de celles et ceux qui ont été brutalement privés d’un être qui leur était cher », a-t-il assuré, accompagné de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports.

Aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer, ministre @education_gouv a présidé à #Toulouse en présence de Roxana Maracineanu, ministre déléguée @Sports_gouv la cérémonie pour la Journée nationale d'hommage aux victimes de terrorisme.#NoublionsJamais pic.twitter.com/ynlLWwtkkS — Préfet d'Occitanie et de Haute-Garonne 🇫🇷 🇪🇺 (@PrefetOccitanie) March 11, 2022

Une deuxième commémoration doit avoir lieu le dimanche 20 mars à Toulouse, en présence d’Emmanuel Macron et du président de la République israélien Isaac Herzog.