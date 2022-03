Le gouvernement a publié ce jeudi son plan interministériel de lutte contre les punaises de lit et nommé un coordinateur pour le mener à bien. Le but est d'« améliorer la sensibilisation et d’intensifier la mobilisation » contre ce fléau, selon un communiqué.

Presque éradiquées en France au milieu du XXe sicle, les punaises de lit sont de retour depuis quelques années. Elles se nichent dans les matelas ou les draps, leurs piqûres provoquent des démangeaisons et elles peuvent être particulièrement difficiles à chasser. Le plan interministériel, qui fait suite à un rapport parlementaire, n’a pas de budget global fixé.

Comment prévenir, identifier et traiter les punaises de lit ? L’État vous informe et vous accompagne pour lutter contre ce fléau. Un site internet dédié et un numéro d’information sont à votre disposition.

☎️ 0806 706 806 (prix d’un appel local). — Gouvernement (@gouvernementFR) February 23, 2020

Sensibilisation, rapports et actions locales

Plusieurs types d’actions sont prévus. Des campagnes de sensibilisation du grand public seront lancées dès 2023 et les ministères devront sensibiliser les secteurs à risques : hébergement, hôtellerie, commerce de seconde main, établissements de santé, cinémas… Plusieurs professions recevront des messages d’information pour mieux gérer le fléau.

Un observatoire national sera créé en septembre 2022 pour collecter des données sur le phénomène. L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) doit rendre un rapport fin 2022 sur les dynamiques de prolifération des punaises et es insecticides efficaces ou non. Une notice d’information viendra clarifier les responsabilités des bailleurs et des locataires face à ce problème.

Les départements et métropoles sont d’ores et déjà invités à intégrer la désinsectisation dans leurs fonds de solidarité logement. Communes et intercommunalités « seront incitées à agir pour réduire les risques d’infestations croisées liés aux dépôts d’objets infestés sur la voie publique ».

Ce plan avait été annoncé en février 2020, en même temps qu’avaient été lancés un numéro vert (0.806.706.806) et un site Internet (stop-punaises.gouv.fr) dédiés.