2015. Le 13 novembre à 21h45, mon téléphone sonne. Le prénom de ma sœur s’affiche sur l’écran, sa voix trahit l’angoisse : « On vient de voir des hommes armés entrer dans le Bataclan, ça tire. Tu sais ce qu’il se passe ? » L’immeuble dans lequel elle habite est adjacent à la salle de concert, à l’angle du passage Amelot dans le 11e arrondissement. Quand j’ai quitté la rédaction, 45 minutes plus tôt, tout était calme pourtant. Seule actualité notable : le match France-Allemagne qui se déroulait au Stade de France, suivi en direct par mes collègues du service des sports.

Je vérifie le fil de l’AFP sur mon téléphone, mes mails et je lance Twitter : rien. J’appelle immédiatement le journal. Julien est de permanence, je l’informe de ce que vient de voir ma sœur : « Sur le Bataclan, j’ai pas d’infos. Mais visiblement, il y aurait des fusillades dans le 10e. Reviens à la rédaction, on va avoir besoin de monde ». Je rappelle ma sœur, tente de la rassurer et je me précipite vers la première bouche de métro. Dans la rue, les premières sirènes résonnent. Une nuit interminable démarre.

« C’est une horreur »

Antoine, chef de service aux sports et de permanence ce soir-là, rappelle toute la rédaction. J’arrive la première et je récupère les manettes du live lancé quelques minutes plus tôt par Julien. La tâche est compliquée. Très vite, la piste terroriste s’impose et les informations affluent sur tous les canaux. Les dépêches AFP « urgentes » s’enchaînent et sur Twitter, les témoignages et réactions se multiplient. Le directeur de la rédaction fixe les règles : rien ne doit être publié sans être vérifié par nos soins ou sourcé par l’AFP. Le service police-justice et l’ensemble des journalistes de 20Minutes s’efforcent de recouper les premiers éléments recueillis auprès de leurs sources et ceux collectés par nos collègues déployés sur les lieux des attaques.

Premier post du live ouvert le soir du 13 novembre 2015. - 20Minutes

23h36, le premier bilan tombe : 40 morts selon l’Intérieur. 23h54, le visage de François Hollande apparaît sur les téléviseurs allumées dans la rédaction : « C’est une horreur », lance le Président dans une allocution martiale. Dans l’open space – bondé désormais - le silence est total. À intervalles réguliers, je rappelle ma sœur qui s’est retranchée dans une pièce avec ses enfants et son conjoint. Il est 00h28 quand l’assaut est donné au Bataclan. Je suis en ligne avec elle, mais on ne se parle pas. On ne peut pas, le bruit des déflagrations rend nos mots inaudibles.

Paris, Paris

Le bilan provisoire tombe à 2 heures du matin : 120 morts. C’est la dernière information que je poste sur le live. « Rentre chez toi, demain on aura du travail encore », me conseille le directeur de la rédaction. Dans le taxi qui me ramène chez moi, la radio diffuse « Paris » de Marc Lavoine et Souad Massi. Derrière les vitres de la voiture, la chaussée est vide, les rideaux des bars et restaurants tirés et le duo chante : « Je laisse couler ta Seine, sous tes ponts, ta rengaine, toujours après la peine. Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie. C’que t’es belle en pleine nuit ».