Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Guerre en Ukraine : « Et maintenant, vous allez dé-chimiser l’Ukraine ? », répond Zelensky à Moscou sur les armes biologiques

Les accusations volent de tous les côtés. Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunira vendredi à 18h00 (heure de Paris) en urgence sur la fabrication supposée d’armes biologiques en Ukraine, à la demande de Moscou dont la crédibilité en matière d’armes chimiques a été mise en cause par Washington et Londres lors d’une session sur la Syrie. La Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine, ce qui a été démenti par les deux capitales. Les Etats-Unis soupçonnent Moscou de préparer une attaque chimique et de chercher un faux prétexte pour la justifier.

Présidentielle 2022 : Le débat entre Valérie Pécresse et Eric Zemmour vire au brouhaha et aux boules puantes

C’était l’un des moments les plus attendus de cette campagne présidentielle 2022. Valérie Pécresse et Eric Zemmour se sont affrontés ce jeudi soir lors d’un débat d’une heure et demie, diffusé sur TF1 et LCI. Au coude à coude dans les sondages, la candidate des Républicains et son rival du parti Reconquête ont livré leurs propositions concernant la guerre en Ukraine, l’immigration ou encore les réformes économiques. Mais les échanges ont souvent viré au pugilat, entre brouhaha et coups sous la ceinture. Vous n’avez pas pu suivre l’émission ? On vous en fait un petit résumé à lire ici.

Hautes-Pyrénées : Un glaciériste disparu dans une avalanche

Un glaciériste a disparu jeudi dans une avalanche, suivie de deux autres, à environ 2.000 m d’altitude sur les cascades de glace du cirque de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, a-t-on appris auprès du peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM). A la mi-journée, le jeune homme, âgé de 31 ans et originaire des Landes, « a dévissé sur une centaine de mètres parce qu’il a été déstabilisé par une première avalanche (…) Il est probablement mort », a déclaré à l’AFP le commandant du PGHM, Jean-Marc Bougy. « Les recherches ont été suspendues en raison de la dangerosité des conditions nivologiques », avec d’importantes chutes de neige attendues au-delà de 1.200 m, et reprendront dès que possible pour récupérer le corps, a-t-il ajouté.