L’acte est suffisamment rare, dans la classe politique, pour être souligné : Robert Ménard (divers droite) s’est excusé, mercredi, sur LCI,​ sur les propos qu’il a tenus, il y a quelques années, sur les migrants. Invité de David Pujadas, le maire de Béziers (Hérault), qui est aujourd’hui favorable à l’accueil en France de réfugiés ukrainiens, a assuré qu’il regrettait ses prises de position passées.

« Je vais plaider coupable, a indiqué l’élu. J’ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses, par exemple, au moment des combats en Syrie, en Irak et l’arrivée des réfugiés chez nous, que je regrette. Que j’ai honte d’avoir dit et fait parce que ce n’était pas bien (…) Il n’y a pas deux sortes de victimes, il n’y a pas des Européens chrétiens qu’il faudrait défendre et des gens, qui seraient au Moyen-Orient, et musulmans, qu’on aurait eu raison de ne pas accepter chez nous ». Cette attitude, « c’est une faute, a poursuivi Robert Ménard. Les bombes ne sont pas différentes quand elles tombent sur mes amis à Kiev que quand elles tombent sur mes amis à Alep ».

« Je n’ai aucun mal à dire que je me trompe »

Le maire de Béziers avait été fortement critiqué, en 2016, pour avoir placardé, dans sa commune, une affiche présentant des personnes censées être des migrants, devant la cathédrale de la ville, avec les phrases « L’Etat nous les impose. Ça y est, ils arrivent ».

Le 22 février dernier, dans une interview à 20 Minutes, Robert Ménard avait déjà fait un pas vers la rédemption. « Je n’ai aucun mal à dire que je me trompe, avait indiqué le maire de Béziers. C’est une différence essentielle avec la classe politique. Oui, il y a des choses que j’ai faites, il y a six ou sept ans, que je ne referai pas aujourd’hui. Je n’ai pas envie de blesser les gens. Je me suis aperçu que les idées, maniées dans leur aridité, avec tous les angles qu’elles peuvent avoir, peuvent blesser les gens. Et le monde est assez difficile, je n’ai pas envie de blesser, en plus, les gens. »