Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Indignation après le bombardement d'un hôpital pour enfant à la veille de pourparlers en Turquie

Indignation mondiale face aux scènes de désolation. Le bombardement d’un hôpital pédiatrique par les forces russes dans la ville assiégée de Marioupol a provoqué l’indignation des autorités ukrainiennes et des Occidentaux, alors que l’armée russe se rapprochait ce jeudi de Kiev, selon l’état-major ukrainien. Sur le terrain, la situation reste tendue. Mais sur le front diplomatique, des pourparlers doivent se dérouler pour la première fois depuis le début du conflit, jeudi, entre les ministres des affaires étrangères de la Russie et de l’Ukraine. Moscou a affirmé que la Russie ne cherchait pas à « renverser le gouvernement » ukrainien. Du côté des Européens, les chefs d'Etat et de gouvernement vont tenter ces jeudi et vendredi à Versailles de poser les fondations d'une Europe plus souveraine après le choc de l'invasion russe en Ukraine qui a exposé ses faiblesses.

Mis en examen pour «viols», Gérard Dépardieu sera fixe sur son sort ce jeudi

Avant le délibéré, attendu ce jeudi à 13 heures, ni l’avocat de Gérard Depardieu, Me Hervé Témime, ni l’avocate de la plaignante Charlotte Arnould, Me Carine Durrieu-Diebolt, n’ont souhaité faire de commentaire. La cour d’appel de Paris doit donc rendre jeudi sa décision sur la demande de l’acteur d’annuler sa mise en examen pour « viols » et « agressions sexuelles » sur la comédienne Charlotte Arnould, des faits allégués datant d’août 2018. La chambre de l’instruction avait étudié le 3 février la demande du monument du cinéma français, âgé de 73 ans, de prononcer la nullité de sa mise en examen concernant ces faits qu’il « conteste totalement ».

Le PSG sombre face au Real, porté par un immense Benzema

Un nouveau chapitre dans la grande histoire des coulantes du PSG qatari en Ligue des champions. Pas aussi lamentable que l’inoubliable remontada de 2017, mais elle se pose là, la bougresse. Pourtant tout roulait jusqu’à l’heure du jeu, Mbappé faisait du petit bois, Madrid n’existait pas, et puis Donnaruma, pas un arrêt à faire jusque-là sur les deux matchs, qui se craque totalement sur un pressing pourtant pas si méchant de Benzema​, quoique peut-être entaché d’une faute. Le tournant du match, avec une élimination acte par deux autres buts de Benzema en l’espace de deux minutes. Allez, il y a toujours l’an prochain.