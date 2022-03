Ce sont des électrons libres dans le système éducatif français. Les 1.800 écoles privées hors contrat ne reçoivent pas de deniers publics, ne sont pas obligées de suivre les programmes, et leurs professeurs ne sont pas forcément diplômés. Mais elles doivent permettre aux enfants d’acquérir les connaissances du socle commun de compétences. Ces établissements sont inspectés dès la première année de leur fonctionnement, et d’autres contrôles peuvent être organisés par la suite.

Ces dernières années, ces écoles confessionnelles ou dispensant une pédagogie alternative ont connu un important développement, et de nouvelles ont même vu le jour car la demande est forte. Mais si certaines jouissent d’une bonne réputation, d’autres défrayent la chronique car elles ne respectent pas les règles de la République ou présentent des failles très importantes, ce qui conduit parfois les préfets à décider de fermetures administratives. Pour y voir plus clair dans ce paysage éducatif très divers, le Comité national d’action laïque (Cnal), organisme regroupant notamment le syndicat Unsa éducation et la fédération de parents FCPE), a mené une enquête d’ampleur, révélée ce mercredi.

Une enquête d’ampleur qui a duré un an

Pendant un an, l’organisme s’est procuré les rapports d’inspection académiques sur ce type d’établissements, qui n’ont pas vocation à être rendus publics. Le Cnal n’a pu en obtenir que 164, soit environ 9 % du total, certaines administrations renâclant à délivrer ces informations. « Pour les écoles musulmanes, juives et Steiner-Waldorf, nous avons obtenu peu de rapports », affirme Remy-Charles Sirvent, secrétaire général du Cnal.

Ces données, qui concernent notamment 14 écoles de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X (mouvement catholique traditionaliste en rupture avec Rome), 45 écoles Montessori et 23 établissements catholiques hors contrat, ne peuvent donner lieu à des généralisations. Mais elles apportent un éclairage sur certaines dérives. « Seulement 3 rapports, sur les 164 que nous avons étudiés, sont positifs. Et plus de la moitié des autres font état de manquements sérieux », déclare Stéphanie de Vanssay, conseillère nationale au Se-Unsa.

Des carences éducatives manifestes dans certains lieux

D’abord sur les aspects pédagogiques. La moitié des rapports concernant les écoles de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X pointe l’utilisation de manuels très obsolètes, et l’un d’eux l’absence totale de manuels. Dans la majorité des cas, l’éducation aux médias et à l’information n’est pas proposée, ni l’accès à Internet. L’éducation morale et civique y est souvent remplacée par l’instruction religieuse. « Les sciences dures y sont négligées », indique Stéphanie de Vanssay. « Et certains pans de l’Histoire et de la géographie sont revisités selon l’idéologie », souligne-t-elle. Dans une de ces écoles, « le rôle de Vichy dans l’extermination des juifs est mis sous silence, et ce génocide n’est d’ailleurs pas mentionné dans le traitement de la Seconde Guerre mondiale », indique par exemple, le rapport.

Sur les 23 établissements catholiques hors contrat étudiés, « trop nombreux sont ceux qui ne dispensent pas l’enseignement moral et civique de manière satisfaisante et ne permettent donc pas aux élèves d’acquérir les connaissances et les compétences leur donnant la possibilité de s’émanciper et de construire un esprit critique », affirme l’enquête. L’usage du numérique est inexistant dans plusieurs établissements. Des problèmes de sécurité et d’hygiène sont aussi pointés. Pour les 45 écoles Montessori scrutées, « l’EPS est peu enseigné. Peu de place est faite à l’argumentation et à l’esprit critique. Le numérique est sous-investi. Et certaines écoles n’évaluent pas les élèves », relève Yannick Kiervel, conseiller national eu Se-Unsa. Quant aux recommandations des rapports d’inspection, ils n’ont pas été suivis d’effets dans plusieurs structures.

Des moyens pour changer les choses

Face à ces manquements, le Cnal estime qu’il existe des solutions pour mieux encadrer ces établissements. « Il faudrait passer d’un régime de déclaration lors de l’ouverture d’une école hors contrat à un régime d’autorisation, comme cela existe pour l’instruction en famille », estime Remy-Charles Sirvent, secrétaire général du Cnal. Et selon lui, le projet pédagogique de l’établissement devrait faire partie du dossier. Concernant les contrôles réalisés a posteriori, il y a aussi des progrès à faire, selon Stéphanie de Vanssay : « Actuellement, environ 20 % des contrôles sont inopinés. Pour les autres, les établissements ont plusieurs semaines pour s’y préparer ».

En cas de fortes dérives après l’ouverture d’une école, le Cnal estime aussi qu’il faudrait taper plus fort. En permettant aux préfets de prononcer la fermeture d’un établissement lorsque les acquisitions essentielles et le respect des valeurs de la République sont « défaillantes ». Quant aux familles qui seraient tentées d’inscrire leurs enfants dans ces écoles, le Cnal leur recommande de demander à consulter les rapports d’inspection. En cas de refus de l’établissement, ils peuvent en faire la demande à l’Inspection académique ou saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada).