De notre envoyée spéciale à Ajaccio et Corte,

En empruntant les quatre-vingts kilomètres de route qui relient Ajaccio (Corse du Sud) à Corte (Haute-Corse), difficile d’ignorer les messages de soutien pour Yvan Colonna. Pancartes accrochées aux panneaux routiers, draps tendus aux rambardes des ponts, tags dans les tunnels ou encore portraits dessinés sur les murs… Depuis la violente agression de l’indépendantiste corse par un codétenu, mercredi dernier, le mouvement a gagné toute la population corse, et notamment la jeunesse.

Devant la banderole « Ghjustizia è verità per Yvan » déployée sur le fronton du lycée Flesch d’Ajaccio, ce mercredi matin, ils sont seulement une petite vingtaine à continuer le blocage qui a débuté lundi, et qui doit se poursuivre jusqu’en fin de semaine. La faute au « froid » et « au rassemblement massif » prévu en fin de journée devant la préfecture de la cité portuaire, selon Angèle, élève en première, désignée par ses camarades comme « la porte-parole » des lycéens. Pourtant, mardi, ils étaient plusieurs centaines de jeunes à manifester un peu partout sur l’île de Beauté pour soutenir Yvan Colonna et dénoncer « la responsabilité de l’Etat » dans l’agression qui l’a plongé entre la vie et la mort.

Une histoire qui appartient à la jeunesse

Peu importe leur âge, tous donnent l’impression de connaître par cœur le « dossier Colonna ». Pourtant, presque aucun d’entre eux n’était né au moment de l’assassinat du préfet Erignac en 1998. « Ça fait partie de l’histoire de la Corse, on nous en a parlé toute notre enfance, on a été sensibilisé très jeunes sur le sujet. Quelque part, on a baigné dedans », expliquent Camille et Lola, élèves en première au lycée Laetitia-Bonaparte, situé à quelques mètres de là, dont les portes restent, elles aussi, fermées depuis lundi. « Nous n’étions pas nés, c’est vrai, mais nos parents l’ont vécu, on a grandi avec leur colère. On a absorbé toute cette histoire, c’est aussi un peu la nôtre quelque part, à nous les jeunes corses », ajoute Jean-Pierre, scolarisé lui à « Fesch » en terminale.

A une heure et demie de voiture de là, dans la ville de Corte, l’avis n’est pas bien différent chez les étudiants de l’université de Corse, bloquée depuis lundi. Même s’il a quelques années de plus que les lycéens, Camellu Tomasi, 23 ans, a lui aussi grandi avec « l’affaire Colonna ». « On est nés là-dedans, on a entendu parler de lui toute notre vie. Quelque part, on a presque vécu comme s’il était toujours à côté de nous », raconte-t-il. « Yvan Colonna, c’est une tournure dans l’histoire de la Corse, et pas forcément uniquement dans le monde nationaliste. C’est un passage assez important de notre histoire », ajoute le jeune homme, également secrétaire général du syndicat étudiant nationaliste Ghjuventu Paolina, devant les barricades dressées à l’entrée de la faculté.

« Statu francese assassinu »

Devant le bâtiment de droit, sciences sociales économiques et gestion, ils sont une petite dizaine de membres du syndicat étudiant à préparer l’assemblée générale de l’après-midi. Depuis lundi, ils enchaînent manifestations et blocages pour faire entendre leur voix, comme « leurs petits frères » d’Ajaccio. Mais qu’ils soient au lycée ou à l’université, pour tous les jeunes, le constat est le même : l’Etat français est en partie responsable de la tentative d’assassinat d’Yvan Colonna. « Il avait le statut de "détenu particulièrement surveillé" (DPS). Même si ce n’est pas lui qui a mis les mains autour du cou d’Yvan Colonna, l’Etat est en grande partie responsable », déclare Camellu Tomasi, en montrant la banderole « Statu francese assassinu » accroché sur la devanture du bâtiment.

Si les autorités ont invoqué ce statut pour expliquer son refus de transférer Yvan Colonna dans une prison corse, la jeunesse, elle, y voit une différence de traitement. « Ca fait des années qu’on réclame l’application pure et dure du droit, celui du rapprochement pour les détenus. C’est le cas pour les détenus continentaux, pourquoi ça ne serait pas le cas pour les prisonniers corses ? », s’interrogeait, un peu plus tôt dans la journée, Paul-Antoine, devant le lycée Flesch, avant d’ajouter : « La Corse est considérée comme différente aux yeux de l’Etat, les prisonniers corses sont d’office catalogués comme une menace ». Alors comme ses aînés, la jeunesse corse réclame des réponses : « On veut savoir ce qui s’est passé, que la lumière soit faite, qu’il n’y ait plus ce silence assourdissant de l’Etat », ajoutait Angèle dans la matinée.

Un spectre plus large de revendications

Et pour le président du syndicat Ghjuventu Paolina, Armand Occhiolini, « Yvan Colonna, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». « Si la jeunesse corse se mobilise aujourd’hui, c’est qu’il y a une accumulation de plusieurs revendications qui n’ont pas été écoutées, on atteint à présent le pic de ces revendications », explique le jeune élu.

Outre le transfert des détenus corses dans des prisons de l’île, la levée du statut DPS pour Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, et même leur libération, c’est le manque de considération de l’Etat pour les élus corses qui semblent agacer la jeunesse. « Les nationalistes ont remporté les élections territoriales avec 70 % des voix, et pourtant, on ne les écoute pas, on fait comme s’ils n’avaient pas gagné. Il n’y a toujours pas de considération de l’Etat. On a un sentiment de déni de démocratie », comme le détaillait plus tôt dans la journée, Ghjacumu-Tumasgiu, devant le lycée d’Ajaccio.

Cette mobilisation serait-elle l’occasion pour la jeunesse de reprendre le flambeau de ses aînées ? Pour Camellu Tomasi, il y a effectivement un « passage de témoin », mais « qui se fait naturellement ». : « La jeunesse a envie de s’identifier comme une composante importante de la Corse. Si on reprend les paroles de tous les politiques, "nous sommes l’avenir" », analyse le secrétaire général du syndicat. Et son président va même plus loin, « c’est la jeunesse qui va développer l’île, et peut-être même construire un pays demain ».