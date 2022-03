Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’évacuation des civils devrait pouvoir continuer aujourd’hui en Ukraine. Une nouvelle trêve doit en effet entrer en vigueur ce mercredi, a assuré l’armée russe. Toutefois, cette annonce n’a pas empêché les Russes de bombarder mardi soir la petite ville de Malyn, selon les services ukrainiens de secours d’urgence. Les évacuations se sont en outre poursuivies dans la région de Kiev, malgré des tirs sur des couloirs humanitaires, d’après le chef de l’administration locale Oleksiï Kouleba.

Pour défendre son espace aérien Kiev attend toujours ses chasseurs. Et cela devrait durer. Washington a en effet rejeté mardi la proposition de la Pologne de mettre ses avions Mig-29 à la disposition des Etats-Unis pour, ensuite, les livrer à l’Ukraine. L’offre est surtout la source de « sérieuses préoccupations » pour l’Otan. « Nous ne pensons pas que la proposition de la Pologne soit viable », a également indiqué le Pentagone. Cette partie de billard à trois bandes pourrait en effet être vue par Moscou comme une déclaration directe de guerre de l’Alliance atlantique et donc des Etats-Unis.

Les protagonistes ne seront pas dans le box pour entendre les peines. Après trois semaines de débats, la cour d’assises spéciale de Paris doit rendre ce mercredi son verdict à l’encontre des accusés au procès de l’assassinat du prêtre Jacques Hamel. Les trois accusés présents sont des membres de l’entourage des deux djihadistes de 19 ans Adel Kermiche et Abdel-Malik Petitjean, qui avaient fait irruption dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray, le 26 juillet 2016. Ils avaient été tués par la police peu après l’attaque. Lundi, l’accusation a requis entre sept et quatorze ans de prison pour trois des accusés aujourd’hui âgés de 25, 36 et 27 ans, poursuivis pour « association de malfaiteurs terroriste ». La perpétuité pour « complicité » du meurtre a été requise contre un quatrième homme, absent : l’instigateur présumé de l’attaque, le français Rachid Kassim, présumé mort en Irak.